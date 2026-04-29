Združitev gimnazije s TAK »opcija za prihodnost«

Razpis bodo ponovili, kot pravi Sabine Sandrieser, vodja oddelka za manjšinsko šolstvo, nov razpis bo »objavljen najkasneje jeseni do meseca septembra«. Na razpis se lahko prijavi vsakdo, ki ima najmanj pet let prakse poučevanja in je opravil vsaj prvi del zahtevane kvalifikacije za vodstveno funkcijo na Pedagoški visoki šoli. Kot pravi Sandrieser, ta tečaj vsako študijsko leto obiskuje »okoli 60 pedagogov, a to velja za celotno Koroško, ne samo za območje manjšinskega šolstva. Tega pa še tudi ni bilo, da se ne bi prav nihče prijavil na razpis za mesto ravnatelja, res ne vem, kako je lahko prišlo do tega, saj gre za atraktivno delovno mesto. Poklic ravnatelja oz. ravnateljice je sicer zahteven, a nudi tudi ogromno izkušenj in doživljajev.« Slovensko gimnazijo bo interimistično še naprej vodila Magdalena Kulnik, ki je sicer pridobila zahtevano izobrazbo, a se želi vrniti v poklic učiteljice. Ko je postalo jasno, da se na razpis ni nihče prijavil, se je v javnosti ponovno pojavila ideja združitve Slovenske gimnazije z Dvojezično trgovsko akademijo (TAK) v t.i. šolski cluster. Gre pri tej ideji združitve šol za izhod v sili, če tudi naslednji razpis Slovenski gimnaziji ne prinese ravnatelja ali ravnateljice? »Razvoj clustra je poseben izziv, na to se je treba dobro pripraviti. Ne gre za združitev šol. Šolska tipa ostaneta kot sta, imata pa eno vodstvo. Po moji oceni bi bila to dobra alternativa za prihodnost. Prednost clustra je, da dobivaš več resursov za administrativno delo in za srednji menedžment. To je ena od teh opcij, ki obstaja za prihodnost, ampak zdaj v tem trenutku ne razmišljamo o tem.« Konkretnih korakov za nastanek tega clusta zaenkrat še ne bo. Kot poudarja Sabine Sandrieser, imamo na Koroškem dva taka šolska clustra v Velikovcu in Volšperku, izkušnje z njimi pa so dobre. »V Velikovcu obstaja cluster med Velikovško gimnazijo in Trgovsko akademijo, kjer nam pravi vodja tega clustra, da to zelo dobro teče, enako slišimo tudi iz Wolfsberga, pove Sandrieser.

