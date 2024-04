Mihaela Hudl in Sonja Pegrin sta 15. aprila v Tinjah zaključili tečaj za asistentke v otroških vrtcih, jaslih in za varuške. Obe sta bili prej zaposleni zunaj delovnega področja vzgoja in izobraževanje, v katerem sta se zaposlili sedaj.

Sonja Pegrin je lansko leto poleg izobraževanja začela tudi igrati na citre.

Prej enostavno ni šlo

Sonja Pegrin (50), roj. Urbantschitsch, je odraščala na Obirskem. »Sedem otrok nas je bilo, jaz sem bila tretja in moja naloga je bila že od vsega začetka paziti na svoje sestre in brate,« je povedala Sonja Pegrin, ki danes s svojo družino živi na Šajdi. Sama je danes mati štirih odraslih otrok in ponosna babica šestih vnukov. Poklicno pot je začela v trgovini za oblačila Hugo Urbas v Železni Kapli, kjer se je v treh letih izučila za prodajalko. Ko so pred malo več kot 30 leti začeli graditi v Železni Kapli Gregorjev dom koroške Karitas za starejše občane, je začela z izobrazbo za negovalko. V tem poklicu je bila zaposlena nato vse do leta 2022. Ko so otroci odrasli in doma tudi ni bilo več vnukov, je v sebi čutila, da bi rada delala z otroki. »Na spletu sem brala, da v Borovljah iščejo pomočnico za malčke,« je povedala Pegrin, ki je nato dolgo premišljevala, ali naj sepoklicno še enkrat odloči za novo pot. Opogumila se je in si rekla, da ji več kot »ne« ne morejo reči. Prvi pogoj za zaposlitev v Borovljah je bila izobrazba v Tinjskem domu, ki jo je nedavno uspešno zaključila. Tečaj je zaključila skupaj s 17 let mlajšo sestro Moniko Supan, ki je trenutno zaposlena v Selah. V svojem novem delu uživa, ko vidi, kako hitro se mladi razvijajo in se učijo nove stvari. »Otroci so včasih tudi navihani, če se ti nasmeji v oči, pa je vse spet pozabljeno,« pravi Pegrin, ki polovico delovnega časa dela v vrtcu in polovico v varstvu v Borovljah. Povedala je, da je zelo hvaležna, da je dobila to priložnost in poziva druge, da prisluhnejo vase, kaj si želijo. Pred enim letom si je uresničila še drugo skrito željo: da se nauči igrati kakšen instrument. Odločila se je za citre. Že tretji semester vsak teden hodi na vaje k svoji nekdanji sosedi Mileni Paulič in pravi, da vsak dan tudi vadi. Zjutraj kake pol ure, zvečer, če ne pride kaj vmes, pa tudi kako uro.

Michaela Hudl s sinom Davidom

Iz zdravstva v vzgojo

Michaela Hudl (46) iz Male vasi je mama 22-letne Julije, 18-letne Mirjam in 7-letnega Davida. Pred poroko z Brankom Hudlom se je Michaela pisala Zankl. Od otroštva je vpeta v slovensko društveno in kulturno življenje v občini Globasnica. Mama treh otrok je najprej pela v mladinskem zboru, nato plesala v globaški folklorni skupini, ki ne deluje več, zdaj pa je že več kot 30 let članica mešanega pevskega zbora Peca iz Globasnice. Po končani poklicni šoli v Velikovcu se je Michaela kot zdravniška pomočnica zaposlila v podjetju Vivea v Železni Kapli. »22 let sem z veseljem opravljala to delo, a je nastopil čas, ko sem si rekla, da bi rada nekaj spremenila v svojem poklicnem življenju. Vedela sem, da želim delati z otroki, zato sem se odločila, da se v Tinjah udeležim enoletnega tečaja za asistentke v otroških vrtcih, jaslih in za varuške. Dodaten razlog za pridobitev te izobrazbe je bil občutek, da je zdaj zadnja priložnost, preden odpelje še zadnji vlak za spremembo.« Od lanskega septembra je Michaela zaposlena v AVS jaslih v Dobrli vasi, kjer skrbi za otroke med enim letom in tremi leti starosti. »Poleg mene, ki otrokom govorim, pojem in pripovedujem v slovenščini, za otroke v naši skupini skrbita še dve nemško govoreči vzgojiteljici.« Kot pravi Michaela, so tečajnicam že na začetku izobraževanja v Tinjah organizatorji dejali, da bodo dobile službo še pred zaključkom tečaja. »Marca sem začela s tečajem, maja sem imela prakso v našem vrtcu v Globasnici, junija pa v jaslih v Dobrli vasi. Tam sem spoznala, da so jasli bolj zame kot vrtec, saj majhni otroci še bolj od večjih potrebujejo pozornost in toplino. Septembra lani sem se nato že zaposlila v AVS jaslih v Dobrli vasi.« Trenutno Michaela Hudl v jaslih dela 28 ur, ko bo sin David že samostojnejši, pa načrtuje zaposlitev s polnim delovnim časom.