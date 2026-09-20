Vse več prijav k dvojezičnemu pouku

Kot pravi Sabine Sandrieser, vodja oddelka za manjšinsko šolstvo na Izobraževalni direkciji za Koroško, je »letos spet več prijav k dvojezičnemu pouku na ljudskih šolah kot lani, konkretno 92 več«. Po besedah deželne šolske nadzornice bodo »dokončne številke znane 1. oktobra, a lahko že zdaj povem, da imamo letos 2461 prijav, lani smo jih imeli 2369«.
Še vedno pa na Koroškem primanjkuje dvojezičnih učiteljev: »Manjšinski šolski zakon predvideva, da vodstvo dvojezičnega razreda prevzame dvojezični učitelj. Zaradi pomanjkanja dvojezičnih učiteljic in učiteljev tega nismo mogli realizirati v Štefanu na Zilji, Podkloštru in na Čajni. To pomeni, da tam razred vodi enojezični učitelj, dvojezični pa v slovenskem jeziku v razredu poučuje 10 oziroma 11 ur tedensko.« Na socialnih platformah vedno spet poteka kampanja BeRUF/BeRUFUNG oz. PoKLIC/PoKLICANOST, s katero želijo mlade nagovoriti za pedagoški poklic. Oddelek za manjšinsko šolstvo že dve leti načrtuje projekt »Kompetenzchecks« za spremljanje jezikovnega razvoja učenk in učencev. »Podobna orodja že imamo za matematiko, nemščino in angleščino, za slovenščino pa tega nimamo, ker še manjka odobritev projekta s strani Zveznega ministrstva za izobraževanje.«
Na Slovenski gimnaziji je »letos vpisanih 446 dijakinj in dijakov, torej nekaj manj kot lani, ko jih je bilo 470«. Prvi letnik Slovenske gimnazije ima 65 novih učencev. »Na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru jih je 118, kar je 19 več kot lani.« Prvi letnik VŠ Šentpeter ima v petletnem programu 32, v enoletnem pa 14 novih dijakinj in dijakov. »Na dvojezični trgovski akademiji je 226 dijakinj in dijakov. V prvem letniku jih je 51, kar je eden več kot lani.«
Kot dvojezična šola smo se resno pogovarjali o tem, da bi bilo pametno ta sistem tedenske menjave jezika podaljšati na šest ali osem let, tudi zato, da bi otroci v socialnem smislu ostali skupaj. Štiri leta so za tiste, ki se slovenskega jezika začnejo učiti v ljudski šoli, premalo.
Na dvojezični trgovski akademiji letos v okviru šolske avtonomije finaliziramo nov učni načrt. Natančneje določiti bo treba profil šole, ki še naprej ostaja zavezan kompetencam za delo v alpsko-jadranskem prostoru. Seveda se ne bomo odpovedali večjezičnosti oz. štirim obveznim jezikom, gospodarstvu in družbeni ekonomiji, se je pa vsebinsko treba tako prilagoditi, da bo profil naše izobrazbe spet tako v trendu časa, kot je bil doslej.
Prvi letnik ima 30 dijakov v Kugyjevih razredih, medtem ko jih je v razredih Ane Petek letos 35. Imamo 24 učencev manj kot lani, vzroke za to vidim deloma v demografiji, deloma pa v tem, da se danes tudi slovenski starši na Koroškem pri izbiri šole ne odločajo več nujno po narodnih kriterijih. Narodni aspekt je za mnoge samoumeven, a je naša šola edina ustanova, ki lahko utrdi našo narodno zavest in krepi ponos na našo kulturo in dosežke slovenskih znanstvenikov. Letošnje težišče je priprava 70. obletnice Slovenske gimnazije, slavnostna akademija bo 3. junija 2027 v Domu glasbe. Za to bo šlo veliko naše energije, da bi to čim bolje pripravili, kar vključuje veliko kreativnega dela v ozadju. Letos smo v pripravljalni fazi, ampak ne samo mi, v vsej Avstriji pripravljajo nove učne načrte za višjo stopnjo gimnazije. Ti bodo veljali od šolskega leta 2027/2028 naprej, tu se bo letos še marsikaj dogajalo. Čakamo na predloge z ministrstva, to se bo potem moralo vse tudi prevajati in prilagajati za našo šolo. Tu se bo marsikaj spremenilo. Glede na to, da je to zame prvo in zadnje leto v vlogi ravnatelja, moram povedati, da je moj cilj po eni strani mirno voditi to barko naprej, potem po drugi strani dostojna obeležitev našega jubileja, najbolj vesel pa bi bil, če bi bil v teku leta izbran nov ravnatelj, nova ravnateljica, ki se bo z veseljem dolgoročno posvetil ali posvetila vodenju naše šole.
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