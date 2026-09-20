Vse več prijav k dvojezičnemu pouku

Stanko Polzer (63), provizorični ravnatelj Slovenske gimnazije

Celovec Klagenfurt

Prvi letnik ima 30 dijakov v Kugyjevih razredih, medtem ko jih je v razredih Ane Petek letos 35. Imamo 24 učencev manj kot lani, vzroke za to vidim deloma v demografiji, deloma pa v tem, da se danes tudi slovenski starši na Koroškem pri izbiri šole ne odločajo več nujno po narodnih kriterijih. Narodni aspekt je za mnoge samoumeven, a je naša šola edina ustanova, ki lahko utrdi našo narodno zavest in krepi ponos na našo kulturo in dosežke slovenskih znanstvenikov. Letošnje težišče je priprava 70. obletnice Slovenske gimnazije, slavnostna akademija bo 3. junija 2027 v Domu glasbe. Za to bo šlo veliko naše energije, da bi to čim bolje pripravili, kar vključuje veliko kreativnega dela v ozadju. Letos smo v pripravljalni fazi, ampak ne samo mi, v vsej Avstriji pripravljajo nove učne načrte za višjo stopnjo gimnazije. Ti bodo veljali od šolskega leta 2027/2028 naprej, tu se bo letos še marsikaj dogajalo. Čakamo na predloge z ministrstva, to se bo potem moralo vse tudi prevajati in prilagajati za našo šolo. Tu se bo marsikaj spremenilo. Glede na to, da je to zame prvo in zadnje leto v vlogi ravnatelja, moram povedati, da je moj cilj po eni strani mirno voditi to barko naprej, potem po drugi strani dostojna obeležitev našega jubileja, najbolj vesel pa bi bil, če bi bil v teku leta izbran nov ravnatelj, nova ravnateljica, ki se bo z veseljem dolgoročno posvetil ali posvetila vodenju naše šole.