S prireditvijo na Visoki šoli za gospodarske poklice so koroški čebelarji skupaj s slovenskimi čebelarji 31. maja praznovali svetovni dan čebel. Svetovni dan čebel se na pobudo Republike Slovenije, ki jo je leta 2018 sprejela Organizacija Združenih narodov, obeležuje 20. maja.

Čebelarja Tadej Čertov in Karl Gril

S slavnostno akademijo v Ražunovi dvorani so koroški čebelarji skupaj s predstavniki Slovenske čebelarske zveze (SČZ) in čezmejnih koroških čebelarskih družin letos šestič obeležili svetovni dan čebel. V Šentpetru zato, ker tam stoji slovenski čebelnjak, darilo SČZ, pa tudi zato, ker šola po novem v popoldanskem času ponuja izbirni predmet čebelarstvo (za dijake in zunanje). Šolo in njene dejavnosti, povezane s čebelarstvom, je predstavila ravnateljica Marija Olip. Koroške čebelarje sta zastopala Janko Pečnik z Muškave in Karl Gril iz Šmihela, Republiko Slovenijo je zastopal generalni konzul Anton Novak, SČZ pa njen nekdanji predsednik Lojze Peterle, ki je na koncu svoje predstavitve na ustno harmoniko zaigral avtorsko skladbo z naslovom Čebelji roj. Iz Slovenije so prišli tudi Rudi Vogel, predsednik Čebelarske družine (ČD) Prevalje, Zoran Mičič, predsednik ČD Žerjav in Pavel Praper, predsednik ČD Mežica. Akademiji v Ražunovi dvorani je sledilo druženje ob spremljavi harmonikarja in pogostitev pred Slovenskim čebelnjakom na vrtu šole. Večina čebelarjev je od tam hitela domov, saj so jih čakale polne roke dela z roječimi čebelami, ki so po delitvi čebelje družine s staro matico pobegnile iz panja.