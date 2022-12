Učenke in učenci srednje šole Pliberk so med 7. in 11. novembrom dobili vpogled v poklicno prakso v podjetjih, ki so v Pliberku in okolici. Opazovali se delovne procese v podjetjih in tudi sami prevzeli nekatere naloge. Spoznali so realno sliko poklicnega sveta, tako da zdaj nekateri že vedo, za kateri poklic se (ne) bodo odločili. Posameznikom je celo uspelo dobiti vajeniška mesta, kjer bodo izobrazbo nadaljevali.

Ravnateljica šole Christine Meklin-Sumnitsch je povedala, da so si šolarke in šolarji tudi letos podjetja za šolsko delovno prakso izbrali in organizirali sami. Veseli jo, da so učenci tako dobro sprejeli možnost spoznavanja poklicnega sveta.