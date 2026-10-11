Šolarji in šolarke iz Celovca v dvojezičnem Pliberku

»Dva tedna tako poteka pouk samo v slovenščini, brez dnevnega menjavanja jezika. Tema letošnjega projekta je bila dvojezična Koroška. Tokrat smo se odločili za Podjuno in obiskali Pliberk, ker je zelo kulturno mesto in je tam veliko dvojezičnosti,« je povedal učitelj Florijan Kelih, ki je otroke spremljal s kolegico in učiteljico Anjo Jug. Učenci so si ogledali znamenitosti Pliberka, cerkev, Kulturni dom in Muzej Wernerja Berga. Po dveh tednih je mogoče zaznati napredek, meni Florijan Kelih. Učenci so se naučili novih izrazov in laže sledijo pouku v slovenščini. LŠ Mohorjeva ima letos osem razredov in približno sto učenk in učencev. Šolarka 4. a razreda Tija je o projektnem tednu povedala: »Veliko smo se naučili o Koroški. Opažam, da sošolci, ki še ne govorijo tako dobro slovensko, po nekaj dneh bolje govorijo slovensko.«

