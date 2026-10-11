Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Šolarji in šolarke iz Celovca v dvojezičnem Pliberku

11.10.2026 Pliberk Bleiburg Damijan Smrečnik
Na ljudski šoli Mohorjeva je potekal dvotedenski projekt FISZ (Frühe integrative Sprachenzentrierung). Bistvo projekta je, da se šolarji in njihovi učitelji za dva tedna poglobijo v eno temo in en jezik; na LŠ Mohorjeva je to slovenščina.
4. a in 4. b razred LŠ Mohorjeva na obisku v Pliberku FOTO: Novice

»Dva tedna tako poteka pouk samo v slovenščini, brez dnevnega menjavanja jezika. Tema letošnjega projekta je bila dvojezična Koroška. Tokrat smo se odločili za Podjuno in obiskali Pliberk, ker je zelo kulturno mesto in je tam veliko dvojezičnosti,« je povedal učitelj Florijan Kelih, ki je otroke spremljal s kolegico in učiteljico Anjo Jug. Učenci so si ogledali znamenitosti Pliberka, cerkev, Kulturni dom in Muzej Wernerja Berga. Po dveh tednih je mogoče zaznati napredek, meni Florijan Kelih. Učenci so se naučili novih izrazov in laže sledijo pouku v slovenščini. LŠ Mohorjeva ima letos osem razredov in približno sto učenk in učencev. Šolarka 4. a razreda Tija je o projektnem tednu povedala: »Veliko smo se naučili o Koroški. Opažam, da sošolci, ki še ne govorijo tako dobro slovensko, po nekaj dneh bolje govorijo slovensko.«   

Iz rubrike Izobraževanje preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt