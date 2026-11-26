Na dnevu odprtih vrat Slovenske gimnazije so sodelovale tudi učiteljice in učitelji ter društvo staršev, ki ga vodi Nada Zerzer. »Slovenska gimnazija je od mojih prvih spominov stalnica mojega življenja. Moj oče Janko je bil profesor na šoli, v 80. letih sem obiskovala to šolo in tu maturirala, kakor tudi moje hčerke. Društvo staršev vodim že osmo leto in se bom s koncem šolskega leta poslovila s funkcije, ker bo najmlajša hčerka maturirala in bom štafeto predala v naslednje roke.« Društvo s pomočjo članarine finančno pomaga dijakinjam in dijakom. »Recimo pri nakupu računalnikov za pouk ali opreme za športno moštvo, ki zastopa gimnazijo na tekmovanjih, a tudi map in majic za naš šolski zbor.«
Starše in bodoče gimnazijce sta usmerjala in informirala profesorica slovenščine Julia Schuster-Smrečnik in administrator Franc Jožef Topolovec. Kot pravi Topolovec, »starše iz Slovenije najbolj zanima, kakšen nivo nemščine je potreben za sprejem na šolo. Številne tudi skrbi, da se bodo njihovi otroci na Slovenski gimnaziji preslabo naučili nemščine. Tem povem, da bodo morali dijaki opraviti avstrijsko standardizirano maturo, kar ne gre brez odličnega znanja nemščine. Predstavim jim tudi možnost, da dijaki preživijo semester na partnerskih šolah v Gradcu in na Dunaju. Naši dijaki so večinsko še vedno koroški Slovenci, dijakov iz Slovenije je okoli 20 odstotkov.«
Od 5. do 26. februarja 2027 bo potekal vpis. Po besedah ravnatelja Stanka Polzerja je zanimanje otrok in staršev za Slovensko gimnazijo na podobni ravni kot tudi v preteklih letih. »Je pa letošnji dan odprtih vrat za obisk naše šole izkoristila tudi Tanja Leitner, nova direktorica Izobraževalne direkcije za Koroško.«
Obiskujem 4.B razred Dvojezične ljudske šole 24 v Celovcu, v šoli imam najraje matematiko, nemščino in slovenščino. Na Slovensko gimnazijo bi se hotela vpisati, ker imam rada jezike. Ogledala sem si Kugyjeve razrede, v tem programu je tudi moja starejša prijateljica.
Obiskujem 8. letnik Kugyjevih razredov, to je moje zadnje šolsko leto na Slovenski gimnaziji, saj bom naslednje leto maturiral. V Kugyjevem razredu imam italijanščino, latinščino, angleščino, nemščino in slovenščino. Za izbirni predmet sem si izbral komunikacijo, na voljo sem imel še španščino, ruščino in projektni menedžment. V prihodnosti bi rad postal likovni umetnik.
Glede izbire šole za sina Jona se še nismo dokončno odločili, nihamo med gimnazijami v Beljaku in Slovensko gimnazijo, ki sem jo tudi sama obiskovala na nižji stopnji. Glavni razlog za izbiro Slovenske gimnazije je slovenski jezik, ki bi ga tudi s pomočjo šole radi v družini predali naprej. Sin je zelo kreativen, poleg tega pa mu domišljija dela s polno paro.
Bližnjo HTL obiskuje naš starejši sin. Danes smo na dan odprtih vrat Slovenske gimnazije prišli z mlajšo hčerko, ki bo naslednje leto s 14 leti zaključila osnovno šolov Sloveniji. Glede izbire šole ima hči proste roke, saj je dovolj stara in zrela za to. Merodajno pri izbiri šole bo dejstvo, da že deset let trenira smučanje in bi želela s tem nadaljevati, zato si bomo ogledali tudi športno gimnazijo.
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