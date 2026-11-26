Na dnevu odprtih vrat Slovenske gimnazije so sodelovale tudi učiteljice in učitelji ter društvo staršev, ki ga vodi Nada Zerzer. »Slovenska gimnazija je od mojih prvih spominov stalnica mojega življenja. Moj oče Janko je bil profesor na šoli, v 80. letih sem obiskovala to šolo in tu maturirala, kakor tudi moje hčerke. Društvo staršev vodim že osmo leto in se bom s koncem šolskega leta poslovila s funkcije, ker bo najmlajša hčerka maturirala in bom štafeto predala v naslednje roke.« Društvo s pomočjo članarine finančno pomaga dijakinjam in dijakom. »Recimo pri nakupu računalnikov za pouk ali opreme za športno moštvo, ki zastopa gimnazijo na tekmovanjih, a tudi map in majic za naš šolski zbor.«