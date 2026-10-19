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Proti posebnim šolam in izključevanju

19.10.2026 Celovec Klagenfurt Tomaž Verdev
V četrtek, 8. oktobra, so demonstranti s sloganom Izobraževanje za vse zahtevali enakost možnosti za šolanje.
Andreas Mühlberger z mikrofonom v dialogu s Tanjo Leitner (skrajno levo), vodjo Izobraževalne direkcije za Koroško.

Demonstracijo pred Izobraževalno direkcijo Koroške je organiziralo društvo Inklusion Kärnten. Društvo se zavzema za vključevanje in enake možnosti na vseh področjih življenja za osebe z ovirami ter njihove starše. Pri Inklusion Kärnten kot klinični psiholog dela Andreas Mühlberger: »Za nas inkluzija pomeni izobraževanje za vse. Če to kot družba resno vzamemo in če glava in srce rečeta ja, potem bomo vedno našli možnosti za podporo vsakemu otroku. Zahtevamo več denarja za inkluzijo, asistenco ne glede na diagnozo, več podpore pedagogom in asistentom ter več prožnosti v izobraževanju. Hočemo eno šolo za vse. V našem svetovalnem centru Inklusion Kärnten vsak dan vidimo, kakšne težave imajo otroci s posebnimi potrebami v šoli. Nekateri otroci potrebujejo nekaj drugega kot navaden pouk, na primer več časa, dodatno pomoč, asistenco ali drugačno podporo za učenje.« Pred Izobraževalno direkcijo je njena vodja Tanja Leitner demonstrantom odgovorila, da je na Koroškem »v redne šole je vključenih 94 odstotkov otrok s posebnimi potrebami; avstrijsko povprečje je 60 odstotkov. S širitvijo podpornih ponudb na redne šole smo v zadnjem desetletju število posebnih šol zmanjšali s 15 na 3.« Birgit Bierbaumer, predsednica društva Inklusion Kärnten, je opozorila na posledice izključevanja otrok s posebnimi potrebami iz rednih šol. Če namreč za otroka na šoli, ki jo obiskuje, ni zadosti podporne ponudbe oziroma je situacija na šoli zanj in za starše nesprejemljiva, se tak otrok slej ko prej znajde doma. »Ti otroci odrastejo brez možnosti stika z vrstniki, ki so sicer lahko polni vsakovrstnih izzivov. Zdi se mi, da se v zadnjem času otroke spet vse bolj potiska nazaj v objem družine,« tako Bierbaumer, ki opozarja na naraščajoče obremenitve otrok z motnjami in njihovih staršev. Mühlberger pa dodaja, da ima družba brez inkluzije štirikrat višje stroške kot družba, ki jo jemlje resno.  

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