Projekt Lingua – vzgojiteljice iz Slovenije na Koroškem: Prva vzgojiteljica že zaposlena

Čezmejni EU projekt Lingua so začeli izvajati jeseni 2023. Nosilec projekta je Mohorjeva, projektna partnerja sta Gorenjski glas in Ljudska univerza Škofja Loka. Projekt se osredotoča na predšolsko vzgojo, pomen jezikovne in kulturne dediščine ter ohranitev ziljskega narečja. Kar se predšolske vzgoje tiče, po besedah Sanje Boto, ki je pri Mohorjevi odgovorna za projekt Lingua, projekt odgovarja na »problem pomanjkanja strokovno usposobljenega dvojezičnega osebja v vrtcih in krepi ponudbo predšolskih izobraževalnih programov«. Izobraževalni programi za predšolske vzgojiteljice iz Slovenije in Koroške so namenjeni dvigu kompetenc za jezikovno-kulturno vzgojo, izvajajo pa se v Škofji Loki.