Drugo polletje so učenke in učenci začeli zelo športno. Otroci LŠ Božji grob so preživeli lepe dni na Peci. V šoli smučanja je bil vsak dan na snegu pravo doživetje. Otroci so bili razdeljeni v skupine glede na starost in raven smučarskega znanja. Mladi smučarji so se naučili osnovo smučanja in uporabo vlečnice ter premagali strah pred padcem. Voda je eden glavnih elementov narave, je vir življenja. Nudi zabavne in športne aktivnosti, ampak tudi nevarnosti. Zato so se učenci začetek marca podali čez mejo v zimski bazen Ravne. Tam so plavali, se potapljali in vadili razne tehnike plavanja. Pod strokovnim nadzorstvom plavalnih trenerjev so vsi otroci močno napredovali. Otroci so zelo uživali luštne dopoldneve in čas je prehitro minil.

