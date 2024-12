BAfEP/Višja šola za elementarno pedagogiko: Iščejo elementarne pedagoge

Izobraževalna ustanova BAfEP ponuja več možnosti za usposabljanje za delo v jaslih, vrtcih in varstvih, v poklicih, ki so izrednega pomena za narodno skupnost. Dvo- in večjezične jasli, vrtci in varstva potrebujejo usposobljene mlade ljudi z znanjem obeh deželnih jezikov, saj se tudi zanimanje za večjezično vzgojo veča. Izobraževalna ustanova BAfEP ponuja tudi pouk slovenščine. Ponuja pa tudi štirisemestrski študij za maturantke in maturante ter starejše osebe, ki se želijo poklicno preusmeriti v predšolsko vzgojo.