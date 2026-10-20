Konferenca: Kako uspešno poučevati manjšinske jezike?

Kateri modeli in metode se obnesejo pri pouku in kaj pri tem potrebujejo učitelji in jezikovne skupnosti? Na ta vprašanja namerava odgovarjati mednarodna konferenca Modeli in metodologije za manjšinske jezike v izobraževanju, ki bo 16. in 17. oktobra v predavalnici B na Pedagoški visoki šoli na Koroškem. Konferenca je odprta za vse, ki jih tema zanima, še posebej pa za ljudi, ki delajo v izobraževanju, pravi znanstvenik Daniel Wutti, ki je soorganizator konference. Jezik konference je angleščina. Osrednji govori, razprave in participativna delavnica obravnavajo upravljanje in samoorganizacijo manjšinskih jezikovnih skupnosti, pouk in evropske okvire manjšinskega jezikovnega izobraževanja. Konferenca poteka v okviru evropskega projekta Fosterlang. Prispevki k razpravi v slovenščini, nemščini in drugih jezikih so dobrodošli, kar je v skladu z obravnavano tematiko. Spored konference: novice.at/fosterkon. Organizacijsko ekipo sestavljajo Pamela Glušič, Karin Sonnleitner, Yelizaveta Andakulova, Ana Smrtnik-Einspieler in Esma Murić.

