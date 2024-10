Monika Paulitsch je zmagovalka nagradne igre, pri kateri smo izžrebali eno mesto za izlet Novic med vsemi, ki so časopis priporočali novemu bralcu. Ker ima Paulitsch multiplo sklerozo, se na izlet ne bo peljala z avtobusom, temveč jo bo tja peljal njen prijatelj. Dobropis smo predali v Železni Kapli, kjer je odprto spregovorila o življenju z boleznijo.

Pri Moniki Paulitsch so leta 2015 diagnosticirali multiplo sklerozo, to je kronična avtoimuna vnetna bolezen, ki prizadene osrednje živčevje. Pravi, da ima bolezen verjetno že dlje, saj je že pred tem imela bolečine v hrbtenici in je že nekaj časa »vlekla« nogo za sabo. »Bolezen imam zdaj diagnosticirano že devet let in če se v tem času toliko poslabša kot pri meni, lahko s tem nekako živiš,« pravi. Ne smeš obsedeti, temveč moraš veliko delati, pravi Paulitsch, za katero je vsakdanji trening obvezen. Več treniraš, bolje ti gre, poudarja. Rečejo, da je multipla skleroza bolezen tisočih obrazov, pravi Paulitsch, ki ima primarno progresivno obliko multiple skleroze. Pri njej ne poteka v zagonih kot pri večini obolelih za multiplo sklerozo, nevrološki deficiti se od začetka bolezni stalno kopičijo. Paulitsch ima vnetja v prsni hrbtenici, zato ima največje probleme z nogami.

Samostojnost ji je zelo važna

Še naprej je samostojnost Moniki Paulitsch zelo važna vrednota. Od leta 2018 živi v stanovanju brez ovir v Železni Kapli, od leta 2020 pa tam živi tudi partner Erich, ki ji je v veliko pomoč. Hoja je zanjo zelo težka, vsekakor pa gleda, da ostane mobilna. Tudi socialni kontakti so za Paulitsch pomembni in se veseli vsakega obiska. Ima kolo s tremi kolesi, s katerim se v Železni Kapli redno vozi. Sama se tudi vsako sredo pelje z avtomobilom na terapijo v Velikovec, za to si je dala avto ustrezno predelati in pridobila dovoljenja. Kolikor noge dopustijo, za trening hodi po stopnicah najemniške hiše. Ko se kam pelje, svoj invalidski voziček natovori v avto. Do sedaj z invalidskim vozičkom pač ni prišla daleč. Še več samostojnosti si bo Paulitsch pridobila s pogonom, ki bo vlekel njen invalidski voziček. Tudi ta pripomoček bo Paulitsch lahko sama natovorila v avto in bo tako še bolj samostojna, pravi.

Navaden voziček z električnim pogonom ne bi mogla sama natovoriti v avto, samo tega pa bi ji socialna zavarovalnica plačala, ne pa tistega s pogonom, pripoveduje. Pogon sta ji zdaj financirala velikovški Rotary Club in akcija Kärntner in Not. Včasih je z birokracijo res mučno, ugotavlja. Neprestano moraš biti za tem in prositi. Tudi za odobritev rehabilitacije se moram zmeraj znova boriti, zaključuje Paulitsch.