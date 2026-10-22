Že zdaj se veselimo naslednjega izleta

Vera Schmid (68)

Kazaze Edling

Izleta z Novicami sem se udeležila prvič. Odločila sem se zato, ker me je nagovorila moja prijateljica Dorica Lesjak, s katero sem včasih skupaj odraščala. Izhajam namreč iz Podgore in sem nekaj let obiskovala tudi Slovensko gimnazijo, nato pa sem bila več let v Švici. Izlet mi je bil zelo všeč. Prvič zato, ker sem spoznala mnogo ljudi, prav tako pa sem lahko srečala stare znance. Kraje, ki smo jih obiskali, sem videla prvič. Sploh pa je bil ves program enkraten. Prav tako pa me je veselilo, da je vse poteklo gladko in ne hektično.