Že zdaj se veselimo naslednjega izleta

Letošnji izlet z Novicami je bil še posebej pestro in zanimvo doživetje. Programske točke so bile enkratne, enkratno je bilo prav tako vzdušje, nenazadnje pa so imeli udeleženke in udeleženci izredno srečo z vremenom, sonce jim je bilo naklonjeno v smislu znanega reka: Če angelčki rajžajo, rajža z njimi tudi sonce.
Niti dolga vožnja, med katero so skupaj prevozili več kot 1600 kilometrov, ni mogla preprečiti sončnega razpoloženja, ki je vladalo minuli teden od srede, 14., do nedelje, 18. oktobra med 150 udeleženkami in udeleženci tradicionalnega jesenskega izleta Novic iz Zile, Roža in Podjune.
Centrala in izhodišče je bil hotel Alga v kraju Tučepi ob Makarski rivieri, hotel s polnim penzionom, prenočišči in zabavnimi večeri. Tučepi so bili tudi izhodišče za dnevne izlete. Prvi dan je bil namenjen vožnji z ladjo po Makarski rivieri s čudovitimi morskimi plažami in z mogočnim gorovjem Biokovo v ozadju ter ogledu mesta Makarska. Naslednji dan je bil posvečen hrvaški sosednji deželi Hercegovini, delu Federacije Bosna-Hercegovina. Obisk glavnega hercegovskega mesta Mostar je bil izredno zanimiv, še posebej njegovega muslimanskega dela ter Starega mostu nad reko Neretvo iz 16. stoletja, ko so v deželi vladali Osmani. Danes povezuje Stari most muslimanski del Mostarja s hrvaškim in naj bi veljal za simbol sprave. Tretji dan je bil namenjen vožnji s čolnom po Neretvi na hrvaški strani in obiranju mandarin na plantaži z okoli dvema milijonoma drevesc.
Za program in izvedbo izleta velja veliko priznanje in zahvala Marku Sommereggerju in podjetju Gruber Reisen, za organizacijsko delo pa vodji uprave Novic Mileni Loibnegger. Zahvala velja tudi podjetju Juwan oz. odličnim šoferjem Francu, Walterju in Steffnu, prav tako tudi ansamblu Obir kvartet (Albert Schorli, Peter Kuchar, Franc Vejnik, Lenart Paulič) ter dalmatinski Klapi Adagio iz Šibeika. Priznanje pa je dobil od žitrajskih žensk tudi Folti Paulič. Brez njega in Kapelčanov bi si izlet mogli težko predstavljati. Besedilo Janko Kulmesch
Izleta z Novicami sem se udeležil prvič. Prej se nisem mogel redno udeleževati izletov, ker še nisem imel toliko časa. Sedaj, ko sem v penziji, sem si pa rekel, da si želim s svojo ženo Moniko še malo pogledati svet. Bil je lep izlet, vse je štimalo. Prav tako je zelo fajn, da lahko uživaš v družbi, v kateri poznaš več ljudi. In tudi odločitev organizatorjev, da so dali v program dva plesna večera z ansamblom »Obir kvartet«, je bila zelo dobra. Ali bom šel drugo leto, še ne vem. Šel bom, če bosta to dopuščala moje zdravje in delo.
Z Novicami sem se letos že drugič podala na potovanje, tokrat skupaj s prijateljicami Hiacinto Dovjak, Milko Kelih in Olgo Dovjak. Že lani se mi je na izletu zelo dopadlo, letos pa še prav posebej. Program je bil super, izlet zelo dobro organiziran, veliko smo videli. Za izlet z Novicami pa sem se odločila tudi zato, ker je bil ta moja prva rajža v Dalmacijo in Hercegovino. Zelo lepi deželi, zelo sem uživala. Naslednje leto bom spet šla z Novicami, če bo le možno.
Izleta z Novicami sem se udeležil prvič. Vedno sem želel spoznati Makarsko, Medžugorje in delto Neretve, z izletom z Novicami pa se mi je izpolnila ta želja. Sem prav navdušen, vse je odlično poteklo – od organizacije izleta in programa pa do vodičk. Moram pa zelo pohvaliti tudi Mileno Loibnegger, Marka Sommereggerja ter šoferje podjetja Juwan. Drugo leto bom spet šel, če bom v službi dobil prosto.
Razlogov, da sem se odločila za izlet z Novicami, je več: prijetna družba, številni udeleženci iz vseh treh dolin, srečala sem tudi stare znance in nisem bila sama, ker sem bila v dobri družbi. Najbolj so se mi dopadle pokrajine, ki smo jih obiskali, ker me slovanske dežele zelo zanimajo. Že lani sem bila v Mostarju, pred 30 leti pa trikrat v Medžugorju. Tokrat sem ga doživela zelo turistično in ne duhovno, kar me je motilo.
Lani sem po 40 letih predal cvetličarno svojim otrokom v tretji generaciji. Zato sem se kot upokojenec lahko prvič udeležil izleta z Novicami. Izlet je bil odlično organiziran in izveden, to po zaslugi Milene Loibnegger, Marka Sommereggerja, Gruber Reisen in podjetja Juwan. Odlično je bilo tudi vreme in vodenje izleta. Skratka, bilo je nepozabno. Hvala! Veselim se že naslednjega izleta.
Z Novicami sem bila že šestič na izletu. Medtem je ta izlet postal zame že prava tradicija. Najbolj me je fasciniral izlet v Mostar s Starim mostom. Pri tem mi je še posebej šla k srcu tragična zgodovina Bosne in Hercegovine. Prav tako pa me je zelo fascinirala vožnja s čolnom po Neretvi in obiranje mandarin. Vsekakor se je splačalo podati se z Novicami na izlet, čeprav je bila vožnja dolga.
Z Novicami sem bila drugič na izletu. Nagovoril me je sin Luka, ki se je prav tako udeležil izleta. Zelo lep in zelo dobro organiziran izlet! V Medžugorju sem bila prvič. Obisk Medžugorja je bil sicer bolj kratek. Kljub temu sem zelo vesela, da sem lahko izkoristila to možnost. Drugače bi gotovo šele po nekaj letih lahko šla v Medžugorje, ker moram paziti na vnukinjo.
Z Novicami sem bila že večkrat na izletu. Tokrat sem se odločila med drugim zato: lani sem potovala po Balkanu, manjkal mi je samo še obisk delte Neretve z mandarinami. Sploh pa mi je bil ta izlet izredno všeč. Program je bil zelo dober, organizacija izleta je bila odlična, zelo fajn so bile vodičke. Enako velja za šoferje, pri katerih si se vedno počutil varnega. Še prav posebej pa me je ganilo, ko smo v Medžugorju zapeli Marijino pesem.
Za letošnji izlet z Novicami sem se odločila, ker mi med letom ni uspelo priti na Jadransko morje. Lahko rečem, da sem z Novicami zelo uživala na potovanju. Še posebej sem uživala, ko smo obiskali glavno mesto Hercegovine Mostar in delto Neretve. Prav tako me je zelo fasciniralo, da smo se lahko še v oktobru kopali v morju. Ali se bom lahko naslednje leto spet udeležila izleta z Novicami, še ne morem povedati. Odvisno bo od tega, kam se bo šlo in ali bom zdrava.
Letos sem bil že drugič na izletu z Novicami. Čim je bil izlet najavljen, sem se že prijavil. Všeč mi je, da srečam stare znance in tudi koga novega spoznam. Izlet je bil zelo dobro organiziran in bi se zato po tej poti še posebej rad zahvalil Mileni Loibnegger. Drugo leto se bom zanesljivo spet udeležil izleta z Novicami. Le huda bolezen bi to lahko preprečila.
Izleta z Novicami sem se udeležila prvič. Odločila sem se zato, ker me je nagovorila moja prijateljica Dorica Lesjak, s katero sem včasih skupaj odraščala. Izhajam namreč iz Podgore in sem nekaj let obiskovala tudi Slovensko gimnazijo, nato pa sem bila več let v Švici. Izlet mi je bil zelo všeč. Prvič zato, ker sem spoznala mnogo ljudi, prav tako pa sem lahko srečala stare znance. Kraje, ki smo jih obiskali, sem videla prvič. Sploh pa je bil ves program enkraten. Prav tako pa me je veselilo, da je vse poteklo gladko in ne hektično.
Letos, ko sem praznovala 85. življenjski jubilej, je našo hišo objela velika žalost: smrt mojega ljubega moža. Moji sestri Hanca in Verica sta me tolažili in me prepričali, da gremo skupaj na izlet z Novicami. In tudi moj mož me je še pred smrtjo nagovarjal: ne jokaj za menoj, išči tolažbo v družbi. Tudi sam je bil do zadnjega vesel in je zelo rad prepeval slovenske pesmi. Ne obžalujem, da sem se odločila za ta izlet. Program je bil odličen, družba pa prijazna in vesela.
Po maturi leta 1967 na Slovenski gimnaziji se je naš razred podal na maturitetno potovanje v Dalmacijo in Bosno-Hercegovino. Ko sem v Novicah bral, da organizirajo letošnji izlet v te kraje, sem svoji ženi Brigitte izrazil željo, da bi rad spet obiskal te kraje. Moja žena je takoj privolila in se tudi sama pridružila. Naju nikakor ne ´griva´, da sva se odločila za ta korak. Tistemu, ki si je izmislil ta program, pa lahko samo rečem: Čestitam! Bilo je enkratno doživetje.
Z Novicami sem bila že večkrat na izletu. Tudi letos je bil izlet zelo lepo doživetje. Program je bil zelo dober in kar se mi je še posebej dopadlo: ni bil preveč natrpan. V Mostarju sem bila že pred 40 leti in bilo je zanimivo videti, kakšen je danes. V Medžugorju pa še nisem bila in sem bila zelo radovedna. V obeh krajih je bilo enkratno.
Že leta 1989 sem obiskala z našim društvom SPD Bilka in bilčovško faro na Makarsko riviero, Mostar, Medžugorje in reko Neretvo. Pozneje sem bila tudi sama večkrat v Mostarju. Ko sem brala v Novicah, da gre letošnji izlet v te kraje, sem videla možnost, da jih spet obiščem. Vsaka programska točka je bila neverjetno zanimiva, ob tem pa smo se lahko kopali tudi še v morju.
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