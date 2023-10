V sklopu izleta Novic smo obiskali tudi narodni park Krka z znamenitimi slapovi. Narordni park je eden izmed osmih narodnih parkov na Hrvaškem. Do tja smo pripluli z ladjo. Po vrnitvi z ladjo v Vodice nam je zvečer ponovno zaigral Trio Korenika. Letos se je izleta Novic udeležilo rekordnih 180 bralk in bralcev tednika Novice iz Roža, Podjune in Zile.