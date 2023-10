Nov Rekord: 180 ljudi na izletu Novic 2023

V četrtek, 5. oktobra, smo s tremi velikimi avtobusi iz Celovca, Podjune in Železne Kaple odpotovali v Vodice v Dalmaciji. Rekordnih 180 bralk in bralcev Novic je uživalo ob poletnih temperaturah in uživajo v prijetni družbi. V Vodice smo prispeli popoldne, po večerji je sledil družabni večer s plesno glasbo Tria Korenika (Albert Krajger, Albert Schorli in Franz Vejnik). V petek je sledil ogled tematskega parka Etnoland DALMATI v bližini Šibenika s prikupnim prikazom življenja v dalmatinski vasi. Vabljeni k ogledu prvega dela slik, ki so nastale v četrtek in v petek.