Nepozabni izlet Novic 2025 v sončni Poreč

Večer smo zaključili v prijetnem vzdušju ob zvokih ansambla, ki so ga sestavljali Peter Kuhar, Lenart Paulič, Albert Schorli in Franc Vejnik – ples in dobra volja sta bila zagotovljena.
Drugi dan nas je čakal izlet v narodni park Brioni. S trajektom smo se zapeljali do otoka Veliki Brion, kjer smo si ogledali safari park, cerkev sv. Germana in ob pripovedih lokalnih vodičev spoznali bogato zgodovino otoka – od rimskih časov do Titovih dni.
Za piko na i je drugi večer popestrila Klapa Nevera iz Reke, ki je s svojimi dalmatinskimi napevi ogrela srca in dvignila razpoloženje – peli smo dolgo v noč.
Drugi del slik bomo objavili po izletu – ostanite z nami!
Iz rubrike Galerije preberite tudi