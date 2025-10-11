Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Nepozabni izlet Novic 2025 v sončni Poreč

11.10.2025 Sebastjan Trampusch
Letošnji izlet Novic je kar 120 udeleženk in udeležencev popeljal v čudovit istrski biser – Poreč. Že na poti smo poskrbeli za pravo kulinarično doživetje: v Sloveniji smo se ustavili pri priznani oljarni Lisjak, kjer nas je pričakala pokušina vrhunskih oljčnih olj in najrazličnejših aromatiziranih različic, ki so navdušile vse okuse.

Večer smo zaključili v prijetnem vzdušju ob zvokih ansambla, ki so ga sestavljali Peter Kuhar, Lenart Paulič, Albert Schorli in Franc Vejnik – ples in dobra volja sta bila zagotovljena.

Drugi dan nas je čakal izlet v narodni park Brioni. S trajektom smo se zapeljali do otoka Veliki Brion, kjer smo si ogledali safari park, cerkev sv. Germana in ob pripovedih lokalnih vodičev spoznali bogato zgodovino otoka – od rimskih časov do Titovih dni.

Za piko na i je drugi večer popestrila Klapa Nevera iz Reke, ki je s svojimi dalmatinskimi napevi ogrela srca in dvignila razpoloženje – peli smo dolgo v noč.

Drugi del slik bomo objavili po izletu – ostanite z nami!

Iz rubrike Galerije preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt