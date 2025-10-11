Nepozabni izlet Novic 2025 v sončni Poreč

Letošnji izlet Novic je kar 120 udeleženk in udeležencev popeljal v čudovit istrski biser – Poreč. Že na poti smo poskrbeli za pravo kulinarično doživetje: v Sloveniji smo se ustavili pri priznani oljarni Lisjak, kjer nas je pričakala pokušina vrhunskih oljčnih olj in najrazličnejših aromatiziranih različic, ki so navdušile vse okuse.