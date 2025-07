Župnik, ki vidi ljudi

Študij teologije je začel v Celovcu in nadaljeval v Gradcu, Solnogradu in Št. Lambertu. Sprva je bil zagnan kaplan v Šentjakobu v Rožu, nato je po­stal župnik v Dobrli vasi. Čutil je močne napetosti med slovensko- in nemškogovorečimi in se z gospodom Kramerjem zelo zavzel za ustanovitev trojezičnega vrtca Mavrica. Projekt je najprej naletel na kritiko in neodobravanje s strani občine, naposled pa je izvedba uspela in požela velik uspeh, saj prijav ni manjkalo. Janez Tratar pa se je boril tudi z napetostmi znotraj župnije: »Napetosti med slovenskim in nemškim narodom so me obremenjevale,« se spominja. Njegovo zdravje je začelo pešati, odkrili so mu raka na debelem črevesju že v tretjem stadiju. Globoko se je zamislil in uvidel, da ne ljubi, ker ima strah, saj hoče vsem ugajati. Takrat je spoznal: »Največji dar je moje življenje, najvažnejša oseba na svetu sem jaz. To ni sebično; šele ko spoznaš, kako čudovit si in da tega nisi kupil, nisi sam pridelal, ampak ti je podarjeno, lahko Bogu iz srca rečeš hvala. Prava ljubezen do sebe je, da si hvaležen.« V bolezni je vztrajal v veri: »Vera je zdravilo za vse. Vedi, da si že ozdravljen.« Kemoterapije in obsevanja so bili uspešni in od njegovega ozdravljenja je zdaj minilo že trideset let. Želel pa je, da ozdravijo tudi duhovne rane v župniji. Samo pogovori niso zadoščali, potrebna je bila molitev za mir. Zato sta se pri kitarskem molitvenem krožku srečali obe narodni skupnosti in župnik Janez je nagovoril bolečino in rane zbranih, ki so segale vse do zgodovinskih zapletov. Skupaj so prosili za blagoslov, pri sklepnem očenašu so si podali roke in mnogim so tekle solze. Svoje poslanstvo župnika Janez Tratar vidi v tem, da »čimveč ljudi spravi k največji sreči. Vera ni institucija, ampak oseba. Bog že čaka na nas, za vse ima rešitev.« Novembra lani ga je zadel srčni infarkt in potrebna je bila operacija, a si je dobro opomogel in dušno pastirstvo 3200 vernikom v dvanajstih cerkvah (Dobrla vas in Kazaze s podružnicami) opravlja zelo predano, maše prenašajo tudi preko spleta. Najbliže so mu osebni pogovori, spovedi in svete maše, ki so vedno dvojezične, župnika Janeza pa na oltar pospremi tudi njegova kitara. V župniji cvetijo petje, otroško in mladinsko delo, oratorij in tudi poletni duhovni programi in romanja. »Zelo hvaležen sem za vse sodelavce. Ne ker delajo, temveč ker poznam njihove dobre motive: Jezus je njihovo središče.«