V Muzeju Globasnica se bodo z otvoritvijo razstave RE-STRUKTURA zakonskega para Loiskandl-Weiss v nedeljo, 26. marca, pričeli letošnji Globaški kulturni dnevi. Akademsko slikarko Zorko in njenega moža, akademskega kiparja Gottfrieda smo obiskali v ateljeju na Rutah.

Atelje, v katerem so nastala dela za aktualno razstavo RE-STRUKTURA, si je Zorka L-Weiss v zgornjem nadstropju nekdanjega skednja uredila po upokojitvi na Slovenski gimnaziji, kjer je več desetletij poučevala likovno vzgojo. V pritličju ima atelje njen mož, kipar Gottfried Loiskandl, s katerim se bosta 26. marca skupaj predstavila na razstavi RE-STRUKTURA v Muzeju Globasnica. Akademska slikarka Zorka L-Weiss, ki se je šolala pri slikarju Maxu Weinerju, je znana po dokaj strogi in reducirani likovni govorici, v kateri veliko vlogo igra geometrija, pa tudi osnovne barve. »Z leti sem prišla do precej stroge, reducirane likovne govorice, v kateri prevladujejo preproste geometrične oblike. Te oblike sicer niso strogo geometrične, nikakor ni vse izmerjeno, ampak je komponirano in oblikovano po mojem občutku za red. Z geometričnimi oblikami namreč laže vzdržujem nek red, h kateremu sem po značaju nagnjena, pri svobodnih in slučajnih oblikah mi ta kontrola uhaja.«

Umetnica Zorka Loiskandl-Weiss išče navdih v naravi.

Navdih Zorka L-Weiss išče v naravi, slika, prostorska inštalacija oz. kolaž pa je po njenih besedah končan, ko je v njem mogoče ugledati zaključeno celoto in red, kakršnega v naravi ne srečamo, dokler ne uporabimo mikroskopa. Po njenih besedah se namreč vse v naravi odvija po nekem določenem zakonu: »To ni nekaj slučajnega, ampak je v ozadju zakon, ki mu sledi vsaka stvar.« »Konkretno se bolj nanašam na pokrajino, ki pa je oblikovana od človeka. Ljudje urejajo naravo po svojih vidikih, in tako tudi jaz urejam svoje umetnine po svojih vidikih. Cilj je vedno ustvariti v sebi zaključeno celoto, ki lahko govori zase in mene kot komentatorke ali razlagalke ne potrebuje več.«

Prva skupna razstava

Na razstavi RE-STRUKTURA bo Zorka L-Weiss predstavljala predvsem kolaže. Za kontrapunkt se jim bodo v Globasnici pridružile fluidne lesene umetnine njenega moža Gottfrieda Loiskandla. Če odmislimo Zorkino razstavo v celovški galeriji Alpe-Adria v letu 2020, na kateri je bilo videti tudi eno skulpturo Gottfreida Loiskandla, je razstava RE-STRUKTURA prva skupna razstava zakonskega para Loiskandl-Weiss. »Njegovo področje je tridimenzionalna plastika, skulptura, a se moj mož zelo zanima za primarne barve.«

Posrečena sinteza umetnosti zakonskega para Loiskandl-Weiss na vabilu k razstavi RE-STRUKTURA: pred barvitim in geometrično strukturiranim ozadjem kolaža Zorke L-Weiss se vijejo fluidne linije lesene skulpture njenega moža Gottfrieda Loiskandla.

S primarnimi barvami rdečo, rumeno in modro je začel kipar Loiskandl eksperimentirati kot asistent Rolanda Goeschla na Tehnični univerzi v Gradcu, ki je pri svojih objektih uporabljal primarne barve. Gottfried Loiskandl na vprašanje, zakaj so ga te tako pritegnile, odgovarja, da »so primarne barve tri, sekundarnih je šest, že v naslednjem koraku pa imamo 24 barvnih tonov« in tako naprej v neskončnost barvnih odtenkov. »Fascinira me, da iz nekaj tako preprostega, kot so primarne barve, lahko nastane nekaj tako kompleksnega, kar pa pri meni zahteva veliko časa do kristalizacije.« Akademski kipar Loiskandl zelo redko razstavlja, po eni strani zato, ker mu razvoj skulptur zaradi analitičnega procesa vzame veliko časa, po drugi strani pa mu po lastnih besedah »manjka ambicioznosti«. Gottfried kot svoje temeljno načelo navaja citat filozofa Ludwiga Wittgensteina: »Vse, kar je možno povedati, je mogoče natančno reči (Alles, was man sagen kann, kann man genau sagen).« Tako Gottfriedu Loiskandlu kot Zorki L-Wiess je skupno nagnjenje k zavestni konstrukciji, ki se poskuša v nastanku umetnine izogniti naključju.