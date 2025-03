Živi in dela na Filipinih: Delovno mesto pod palmami

Pred nekaj leti, ko je še živel v Holbičah, je kupil svoj prvi dron. Kmalu so sledili še drugi, tretji in četrti, njegove posnetke pa je začel objavljati na YouTubu. Spraševal se je, kako bi lahko s svojim kanalom zaslužil in kaj ljudje najraje gledajo. Na podlagi tega je prilagodil vsebino.