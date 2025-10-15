»Želim si, da bodo moji otroci državljani sveta«

Paulos: To je povezano tudi z mojo vzgojo. Oče je bil v Evropi, študiral je v Franciji in Švici. Bil je general major, zato smo imeli dovolj denarja, da nas je vseh pet otrok lahko obiskovalo privatno ameriško šolo v Addis Abebi. Doma smo imeli televizijo, na šoli so bili skoraj vsi moji učitelji belci in svet mi je bil blizu. Ko sem leta 1984 prišel v Evropo, zato niti malo nisem imel problema. Odraščal sem zelo multikulturno – Etiopija ima 82 jezikov in več kot 200 dialektov in starši so nam vedno pravili, da je to velika obogatitev. Ko so bili dobro razpoloženi, smo šli jest v indijsko, italijansko, grško restavracijo in spoznal sem druge okuse. Imam pa srečo, da Kerstin obožuje etiopsko kuhinjo. Koroška je čudovita, hvaležen sem, da živim na tako lepem delu sveta. Obožujem tudi Slovenijo in Ljubljano, kjer sem študiral in se naučil slovensko, zato z družino tam velikokrat preživimo konec tedna.