Zdravstveni vodja za darovanje krvi dr. Albert Sima: Za darovanje krvi moraš biti zdrav in znati nemško

Več kot 50 krat je daroval kri, po operaciji pa jo je tudi sam potreboval.

Zakaj ste začeli z darovanjem krvi?

Lukej Hudl: Začel sem darovati kri leta 1999 med služenjem vojaškega roka. Tedaj smo dobili pol dneva prosto, če smo darovali kri. Seveda hočem s tem narediti nekaj dobrega in nekomu, ki to kri potrebuje, pomagati. Drugo pa je, da je tudi moj oče več kot 50-krat daroval kri in sem ga hotel preseči.

Tudi sami ste že potrebovali krvno konzervo …

Res je. Leta 2020 sem imel standardno operacijo. Zvečer po operaciji je začelo krvaveti in sem potreboval dve krvni konzervi. Od tedaj sem si rekel, da bom še večkrat na leto daroval.

Imate posebno krvno skupino …

Imam krvno skupino 0 negativno. Osebe s to krvno skupino veljajo za univerzalne darovalce in lahko darujejo vsem ostalim krvnim skupinam. Po drugi strani pa smem prejeti kri samo od krvne skupine 0 negativno.

Kako izveste, da so uporabili vašo kri?

Že nekaj let lahko na vprašalniku nakrižaš, naj ti pošljejo SMS, ko uporabijo tvojo kri. Pišejo ti čas in da so tvojo krvno konzervo uporabili. Nato se seveda veseliš, da si lahko komu pomagal.

Kolikokrat ste že darovali kri?

Doslej sem jo daroval 57-krat, rad pa bi to storil najmanj 100-krat..

Ste se že kdaj počutili slabo po darovanju krvi?

Nikoli nisem imel slabega občutka in nikoli mi ni postalo slabo.

Kako bi osebi, ki še ni darovala kri, odvzeli strah?

Naj poskusi. Odvzem ne boli in je hitro opravljen.