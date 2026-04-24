Zasvojil se je postopoma, nehal kaditi pa čez noč

Kaj ga je privedlo do te nenadne, a korenite spremembe? »Mislim, da se mi je takrat v glavi premaknil nek kolešček. Kajenje mi ni več dišalo.« Pravi, da ni bilo nobenega specifičnega razloga, ki bi ga prepričal, temveč se je nekje v podzavesti verjetno polagoma dogajal proces spremembe mišljenja. »Večkrat mi je prišlo na misel, da bodo vsi, ki imajo opravka z menoj, na boljšem, če bom nehal kaditi.« Takrat je bilo kajenje v zaprtih prostorih že prepovedano, v gostilnah v Avstriji pa je bila diskusija o tem, ali ločiti prostor za kadilce in nekadilce ali kajenje notri prepovedati. Hanzi je bil za prepoved kajenja: »Bolj kot je družba osveščena, več se o tem govori in bolj jasno se argumentira tudi z zdravstvenega vidika.« Kadar sam ni kadil, je opazil, kako moteče in nespoštljivo je, če drugi kadijo. »Nekateri prijatelji so imeli hude zdravstvene težave zaradi kajenja. Nobena od teh zgodb me ni specifično odvrnila od kajenja, so se mi pa verjetno vse te informacije nabirale v podzavesti,« danes reflektira Hanzi. Njegov nasvet za nekoga, ki bije bitko z zasvojenostjo, je: »Jaz sem to počel 40 let in sem nehal čez noč. Pomisli, samo pomisli, kaj delaš.« Pravi, da bi prepovedal vsem do 16 let, da se sploh dotaknejo cigaret, a se zaveda, da je to zaradi težavnosti nadzora težko uzakoniti