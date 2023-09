V teh dneh je pri nemški založbi Suhrkamp izšel težko pričakovani drugi roman Maje Haderlap z naslovom »Nachtfrauen«. Medtem ko v romanu Angel pozabe Maja Haderlap pripoveduje o resničnih zgodovinskih dogodkih in usodah svoje družine in slovenskih ljudi v kapelških grapah za časa nacifašizma, gre v novi knjigi za fiktivno zgodbo žensk treh generacij v podeželski slovenski družini na jugovzhodu dvojezične Koroške. V sobotni radijski oddaji »Zajtrk s profilom« Slovenskega sporeda ORF pesnico in pisateljico Majo Haderlap gosti Mira Grötschnig-Einspieler.

Zajtrk s profilom z Majo Haderlap bo v soboto, 16. septembra, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.