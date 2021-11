Te intenzivne dihalne vaje si lahko predstavljamo kot fitness za pljuča.  

Da je delo z glasom utrudljivo, posebej dobro vedo pevke in pevci, a tudi radijske novinarke in novinarji. Pa tudi mnogi, ki se soočajo s posledicami covida, dandanes tožijo nad zmanjšano kapaciteto pljuč, če astmatskih obolenj in kronične obstrukcije pljuč niti ne omenjamo. Manca Izmajlova je prepričana, da lahko marsikomu z dihalnimi vajami pomaga izboljšati kvaliteto življenja in povrniti mladostni duh. Temeljijo pa te dihalne vaje na metodi ruske pevke Aleksandre Strelnikove, natančneje na trinajstih vajah Ruske dihalne telovadbe.

Manca Izmajlova je slovenska mezzosopranistka, ki z možem Benjaminom že dobro leto živi v Celovcu. Pred kratkim je predstavila svojo knjigo »Vdihni življenje s polnimi pljuči«.

Predvsem slovenski in ruski publiki, delno pa tudi avstrijski, ste znani kot pevka. Kako ste se srečali z metodo ruske pevke in pedagoginje Aleksandre Strelnikove in zakaj vas je pritegnila?

Manca Izmajlova: Ko sem študirala igro in petje v Londonu in Moskvi, sem spoznala cel kup metod, ki naj bi pevkam in pevcem pomagale bodisi pri ogrevanju glasu pred nastopom ali pa ohranjanju pevske kondicije. Sčasoma, dlje ko kariera teče, začneš dihalne vaje ob obilni »kilometrini« in izkušnjah zanemarjati. Sama sem te vaje ponovno odkrila zaradi izčrpanosti ob organizacijskem delu, povezanem z mojimi nastopi.

Pojavile so se mi kronične težave z dihanjem in tesnoba. Imela sem kroničen občutek, da me nekaj stiska za vrat. Začela sem iskati, kaj bi mi lahko pomagalo, in se na koncu iskanja vrnila k metodi, ki sem jo spoznala med šolanjem v Rusiji. Glas sem začela izgubljati zato, ker sem pogosto nastopala bolna. V mesecu dni, ki sem si ga osredotočila za okrevanje, sem se vrgla na te dihalne vaje in ugotovila, da pomagajo pri celem kupu težav, ne samo pri tistih v zvezi z dihanjem. Recimo pri visokem krvnem tlaku, zadihanosti, ekcemih na koži ali nespečnosti.

Kako bi sami opisali spremembo, ki so jo v vaše življenje vnesle vaje ruske dihalne telovadbe?

Boljši spanec, več energije, zaupanja v življenje, mladostnost tako pri razmišljanju kot tudi pri delovanju telesa, nenazadnje pa tudi lepša koža so bile tiste spremembe, ki sem jih pri sebi občutila po mesecu dni vadbe. Na koncu okrevanja sem vadila tri ure na dan in lahko rečem, da sem se nazadnje v svojem telesu počutila tako dobro kot otrok. Nisem več tako pogosto bolna, moj imunski sistem se je zelo okrepil. Z desetih viroz na leto sem pristala pri eni, ki jo znam zdaj zatreti v kali, glas se mi je izjemno okrepil, nisem več tako občutljiva na cvetni in hišni prah, predvsem pa imam veliko več notranje moči v primerjavi s preteklostjo. Nato sem med pandemijo začela s temi vajami seznanjati tudi zainteresirane ljudi okoli mene. Večinoma so to ljudje, ki imajo blažje zdravstvene težave.

Sama nisem zdravstveno usposobljena, a sem se v vseh teh letih naučila, s kom lahko na kakšen način delam, ne da bi ga ogrozila. Gre za intenzivno vadbo in osebe, ki imajo težave s srcem ali okrevajo po operaciji, se morajo o vajah posvetovati s svojim zdravnikom. Te intenzivne dihalne vaje si lahko predstavljamo kot fitness za pljuča.

Vaje predstavljam v svoji knjigi »Vdihni življenje s polnimi pljuči« v živo po Koroškem, a tudi preko spletnih delavnic oziroma tečajev v živo.

Te intenzivne dihalne vaje si lahko predstavljamo kot fitness za pljuča. Manca Izmajlova

V kakšnem razmerju je ta ruska dihalna telovadba do recimo meditacije, zavestnega dihanja in vadbe pozornosti?

V nobenem, to ni to. Pri teh vajah gre zgolj za krepitev dihalnih mišic in plansko odpiranje pljuč v vse smeri. Sčasoma po vajah začnejo na polno delovati vse mišice, povezane z dihanjem, tako v trebušni preponi kot tudi v prsnem košu. Ni pa treba pri teh vajah oziroma pri dihanju razmišljati o vdihih. Za te vaje na začetku po­trebuješ nekaj minut na dan, nato sčasoma to vadbo pripelješ do najmanj petnajst minut na dan. Moraš pa vztrajati.

Na svoji spletni strani mancaizmajlova.com ponujate tudi tečaje dihalne telovadbe. So ti potrebni tudi za tiste, ki so prebrali vašo knjigo »Vdihni življenje s polnimi pljuči«?

Tečaji po spletu ali v živo so namenjeni predvsem ljudem, ki imajo težave z motivacijo. Veliko ljudi, ki sem jim na začetku tečaj ponudila brezplačno, je kmalu odnehalo, medtem ko tečajnice in tečajniki, ki plačajo, običajno vztrajajo vsaj do konca tečaja, ki traja ali tri ali štiri tedne. Najkasneje po štirih tednih se pojavijo pozitivne spremembe, dober občutek polnega diha, treba pa je vztrajati vsaj še kak mesec ali dva, da se vaje avtomatizirajo in nam pozitivne učinke prinašajo tudi ponoči, medtem ko spimo. Gre za vadbo, ki hitro pokaže rezultate.