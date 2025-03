Walter Samonig, priča časa in protagonist razvoja občine Hodiše: Ko sem zapel, so bolečine prešle

O FILMU »OD PASTIRJA DO ŽUPANA«

Walterja Samoniga poznajo praktično vse generacije Hodišanov, rojenih v 20. stoletju. Najsi bo kot človeka, ki je sprejemal obiskovalce pri prvem lesenem razglednem stolpu na Jedvovci, kot podžupana ali župana, zborovodjo ali pevca. Samonig je protagonist in priča časa, v katerem so naselja občine Hodiše dobila komunalno infrastrukturo in se modernizirala tudi s pomočjo dohodkov od turizma in razglednega stolpa. 94 let življenja Walterja Samoniga, pa tudi občine Hodiše v zadnjih 100 letih je v eno uro dolg dokumentarni film »Od pastirja do župana« v širokih obrisih zajel Michael Kropfberger, sicer učitelj v Beljaku, v prostem času pa tudi glasbenik. »Walterja že dolgo poznam, kot nekdanjega župana ga poznajo pravzaprav vsi v Hodišah. Med snemanjem sem ga doživel kot zelo prisrčnega, elokventnega in profesionalnega sogovornika, ki kljub visoki starosti in komaj nekaj razredi šole zelo dobro ve, kaj govori.« Dokumentarni film »Od pastirja do župana« boste po vsej verjetnosti decembra lahko videli na beljaškem festivalu kratkega filma K3.