Volitve v Sloveniji: »Izid je skoraj popoln pat med osrednjima političnima blokoma«

ALEŠ MAVER: Izid je skoraj popoln pat med osrednjima političnima blokoma. Čeprav sem sam menil, da bo nekoliko drugačen, ni presenetljiv glede na to, da tudi v pogovorih z ljudmi in iz njihovih odzivov sklepam, da trenutno obstajajo v Sloveniji zelo različni pogledi na sedanjost in prihodnost. Po eni strani je Robert Golob prvi premier po Janezu Drnovšku leta 1996, ki ima dobre možnosti, da ponovi mandat. To pomeni, da je dobil močno podporo tistih, ki si želijo nadaljevanje statusa quo. A hkrati je desnosredinska opozicija na čelu z SDS kljub visoki volilni udeležbi, ki ji običajno ni bila v prid, močno izboljšala svoj izid. Dosedanja koalicija kot celota pa je prepričljivo izgubila večino, pri čemer je kar 12 sedežev oddala največja stranka, Gibanje Svoboda.