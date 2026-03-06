Vojna je njeni družini in zakonu pustila hude rane



Mama, doma v Lepeni, je bila iz družine s 14 otroki, bilo je osem fantov in šest deklet. Pet maminih bratov je padlo v vojni, trije pa so se vrnili hudo ranjeni, amputirani in eden je zaradi eksplozije oglušel. Karlina starša sta sprva živela po raznih krajih in se ustalila na kmetiji v Remšeniku, kjer se je rodila in odraščala tudi Karla, tretja od štirih otrok – najstarejša je bila sestra Anči, nato brat Jozi, potem Karla, najmlajša Marija pa je umrla za davico, ko je bila stara komaj leto dni. Leta 1939 se je začela vojna in tudi Karlin oče je moral na fronto. Sicer je prihajal domov na dopust, a Karla je bila še majhna in se tega ne spominja. »Samo en spomin imam na atija. Ko sem bila stara štiri leta, je mama nekega dne rekla: 'Ati pride na dopust!' Naša kmetija je bila postavljena strmo v breg in vsi otroci smo tekli po bregu navzdol in ves dan gledali in se spraševali, kdaj bo prišel ati. Naposled smo ga končno zagledali in mu vsi skupaj stekli naproti, z našim malim kužkom vred, ki je tako dirjal, da se je začel kar kotaliti po bregu navzdol. To je moj edini spomin na atija. Leta 1943 se ni več oglasil. Mama ni vedela, kje je. Ko je bilo vojne konec, ga je iskala in povpraševala po njem, a je vedno dobila le odgovor, da je pogrešan. Po dvajsetih letih pa je nekdo v neki gostilni v Celovcu dejal, da je bil Filip Pasterk, tako je bilo ime atiju, njegov prijatelj v vojni. On je vedel, kako je ati prišel v smrt. Hitler je hotel osvojiti Afriko in je tja poslal ladjo, ki so jo Američani bombardirali. Ni imel novic o našem atiju, vedel je le, da je bil na tisti ladji.«