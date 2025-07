Vedno se veselim vikenda, ko sem med ljudmi

Ilja Križnik je po ločitvi staršev odraščal pri starih starših v Sinči vasi. Še danes živi v isti hiši skupaj z babico Ruth, ki ji po potrebi pomaga, saj je stara že 89 let in nekoliko slabše vidi. Dedek Josef je že umrl. »Zame sta bila stara starša kot mama in oče, vesel sem, da sem odraščal pri njiju,« pravi Križnik. Ljudsko šolo je obiskoval v Sinči vasi in bil prijavljen k dvojezičnemu pouku. »Doma se nismo pogovarjali slovensko, a dedek je znal slovenščino in rekel, da bi bilo dobro, če se jezika učim v šoli.« Križnik pripoveduje, da se v ljudski šoli ni naučil veliko slovenščine, kar je bil problem, ker je nadaljeval šolanje na Slovenski gimnaziji. »Prišel sem v šolo in nisem razumel učnega jezika – slovenščine. Prvi dve leti so mi profesorji prevajali naloge v nemščino. Profesorica Sonja Kramer-Sienčnik mi je na primer prevajala izpite iz matematike. Počasi sem se jezika naučil bolje, saj sem vseh osem let živel v slovenskem okolju – v dijaškem domu Mohorjeve. Tam sem spoznal veliko prijateljev,« je hvaležen Križnik. Čeprav danes slovenščino uporablja le redko, mu jezik še vedno dobro teče. Že v gimnaziji se je začel zanimati za računalnike. S sošolci so v okviru šolskega projekta ustvarili novo spletno stran Slovenske gimnazije, ki je bila takrat »gotovo najmodernejša in najlepša šolska spletna stran«. Več let je bila 'online'. Profesor informatike Niko Ottowitz je spodbujal zanimanje Ilje in njegovih prijateljev za računalništvo, pogosto jim je tudi po pouku omogočil dostop do računalniške učilnice. Prijateljski odnos je imel tudi s profesorjem Haraldom Kuchlerjem. Po maturi je Križnik nekaj mesecev študiral informatiko, a ker se mu je študij zdel preveč teoretičen, se je preusmeril in je opravil praktično izobrazbo računalničarja. Na tem področju se je tudi zaposlil – najprej je sestavljal računalnike znamke Gericom, nato je v podjetju v Gradcu skrbel za interno tehniko in umetniško obdelavo slik.