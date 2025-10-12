V Zadrugi si moral znati slovensko

Vido Paulič stranke dobro poznajo kot izkušeno in zgovorno glavno blagajničarko. »Sprva je vse potekalo brez elektronike, zato si moral dobro poznati ponudbo trgovine od živil do gospodarskih naprav, npr. za vodnjake ali pa razne tehnične priključke. Vse je bilo treba vtipkati in včasih tudi iskati. Ampak ko je nastal naš tim, smo dobro sodelovali.« Od tedaj se je spremenilo poslopje, menjalo se je vodstvo in seveda sodelavci. »S tehničnim razvoj se je organizacija dela precej spremenila, danes lahko vse 'skeniraš'. Včasih si za delo v Zadrugi moral znati slovensko, danes pa moraš biti vesel, da sploh najdeš ljudi, ki so pripravljeni delati. Seveda pa bi v naših krajih bilo prav, da bi vsaj tisti pri blagajni bil dvojezični, saj še imamo starejše stranke, ki nemško ne znajo tako dobro.« Prišel je tudi čas, ko ji ni bilo lepo in bi najraje kar odšla, pa je vseeno vztrajala. Delo je bilo blizu doma, predvsem pa so ji bili všeč ljudje, ki so hodili v njihovo prodajalno – tuji gostje in domačini, med katerimi se je dobro počutila. »Če si veliko med ljudmi, se moraš urediti. Pred nekaj leti smo v trgovini dobili enotne uniforme, kar me ni razveselilo. Rjavo-bele srajce so me spominjale na koloradske hrošče. Zato sem si še raje negovala nohte, nosila nakit in opazna očala. Pri delu na kmetiji ne nosim nakita, 'našametim' pa se, kadar grem na lepše.«