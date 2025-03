Upokojena učiteljica in avtorica Anica Wurm Olip: »Otrokom nisem predala jezika« 

Z Wilibaldom Wurmom se je Anica poročila leta 1966. »Kapelčani so bili zelo proti, da moj mož jemlje ženo iz takega gnezda. Prihajam iz slovenske družine, v tistem času so bili na občini, pa tudi drugje v Železni Kapli še hudi nacisti. Prišli so do moje tašče in pritiskali nanjo, naj prepreči to poroko. Svojih otrok nisem smela v Železni Kapli prijaviti k pouku slovenščine. Ne zaradi moža, ki je akceptiral mojo družino, nasprotoval pa je temu, da bi se veliko politiziralo. Direktor ljudske šole je bil takrat Skofitsch, ta je bil velik naci. Možu je še pred rojstvom prvega otroka rekel 'dass du gleich weisst, deine Kinder werden nicht slowenisch lernen'«. Moža je spoznala v Dobrli vasi. V zakonu se je leta 1967 rodil sin Wilibald, 1971 Renate in 1977 Dagmar. »Otrokom nisem uspela predati svojega jezika, to je bilo zame veliko razočaranje. Zato pa slovensko znata vnuka Lukas in Felix.« V Škocjanu, kjer je župnik njen gimnazijski sošolec Mirko Isop, se Anica zelo dobro počuti, »tukaj je več Slovencev kot pa v Kapli«, pravi.