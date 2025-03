To soboto: Christian Wrulich v oddaji »Zajtrk s profilom«

Učitelj, glasbenik in trener Christian Wrulich se je rodil leta 1988 v Celovcu in odraščal na Radišah. Po maturi na dvojezični trgovski akademiji v Celovcu se je kmalu odločil za študij na pedagoški visoki šoli. V svojem poklicu se lahko med drugim predaja svojima dvema strastema – glasbi in nogometu. Kot član skupine Matakustix uspešno potuje po velikih koncertnih odrih.