90-letnica Urške Ošina: »Najraje sem doma«

Urški je bilo v zakonu s Johijem Ošino, v katerem sta se poleg Tomija rodili še hčerki Matilda in Urši, namenjenih deset let sreče, saj se je mož leta 1967 smrtno ponesrečil s traktorjem. Z enega dne na drugega je Urška ostala sama s tremi otroki, najmlajša hči Urši je imela komaj pol leta. »Težek in čuden čas je bil to, a s pomočjo tašče, ki mi je bila zelo v oporo, pa tudi boga sem se uspela spet postaviti na noge. Bivši župan Josef Lubas mi je v Železni Kapli ponudil delo in stanovanje, a nisem hotela sprejeti. Od Bajdlna sem s tremi otroki odšla v Goriče v občini Žitara vas, kjer je v stari kmečki hiši stanovala moja teta. Hotela sem zidati na novo, teta je posest prepisala name, jaz pa sem jo negovala do 1994, ko je umrla. Štiri leta sem zidala hišo. Ni bilo lahko cimprati, saj nisem imela ne redne službe ne denarja, a danes v prav tej hiši srečno živim s Tomijem in ljubečo snaho Marijo. Hišo sem postavila z denarjem iz zavarovanja pokojnega moža, pa tudi s tem, kar sem zaslužila s sezonskim delom. Štiri leta in še potem sem vsak šiling vložila v opremo hiše, najraje sem namreč doma.«