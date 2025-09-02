»Svoje delo vedno opravim tako, da lahko mirno spim«

Sam bi raje delal po 10 ur na dan in imel petek prost za domačijo, mlajši pa raje končajo ob štirih in v petek delajo še 4 ure. Rad dela in si zlahka predstavlja, da bo električar še 15 let do upokojitve. Bolj kot samo delo ga bremeni okolica službe: npr. naročniki, ki pravijo, da je delo predrago in načrtovalci z nerealnimi zahtevami ali tisti, ki pravijo, da je internet pokazal drugačno rešitev. »Moje delo vedno opravim tako, da lahko mirno spim.« Takim, ki bi raje delali po tem, kako jim svetuje internet, pa reče, naj kar internet priklopi elektriko, se nasmehne.