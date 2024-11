Stefan Boschitz spremlja mladince in ljudi, ki umirajo: Na koncu življenja obžalujejo, da si niso vzeli dovolj časa za ljubljene

Stefan Boschitz se je rodil pri Vazarju na Metlovi kot peti sin v družini s sedmimi otroki. »Tedaj je to bilo še pretežno dvojezično ozemlje,« pravi Boschitz. Po šoli se je izučil za polagalca keramičnih ploščic, nato je zamenjal poklic in postal trgovec. Delal je pri Zadrugi, potem je bil vodja prodaje tlakovcev v Sloveniji, stalno je bil na poti. Želel se je vrniti na Koroško in po vrnitvi je prevzel vodstvo prodaje v trgovinah Unser Lagerhaus na južnem Koroškem. Z ženo Janjo sta si v Mali vasi ustvarila dom in družino s tremi otroki, medtem imata že tri vnuke. Pred tremi leti se je Boschitz upokojil. Pripoveduje, da ima za seboj precej težek čas, zaradi pritiska in težav v službi je padel v burnout. Sledila je rehabilitacija, sam je potreboval precej pomoči. »Če ne bi imel ob sebi ljubeče žene in svoje družine, tega življenjskega obdobja ne bi preživel,« poudarja. V tem času je veliko razmišljal o smislu naše eksistence na tem svetu. »Sam sem v življenju imel precej sreče in odločil sem se, da želim družbi nekaj vrniti.« V dobi rehabilitacije je obiskoval tedenski krožek ljudi z burnoutom. Stefanu Boschitzu je polagoma šlo bolje in že po enem letu bi lahko ta srečanja opustil. »A voditeljica krožka me je prosila, da naj ostanem, in zdaj tja zahajam že štiri leta in pomagam drugim. S svojimi izkušnjami sem postal neke vrste motivacijski trener za osebe s podobnimi težavami,« pripoveduje.