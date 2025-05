»Starša sta mislila, da nas peljejo v Dachau.«

Prispeli smo v taborišče v Erlangen. Odprli so vrata vagona. Dali so nam malo čaja. Potem smo morali prestopiti v drug vlak in peljali smo se tri postaje do Frauenauracha. Spet smo morali iti peš od kolodvora do taborišča. Mi smo imeli kovčke, drugi so nosili svoje reči v rjuhah. Zaboj nikoli ni prispel k nam. Ljudje so verjetno mislili, da smo kriminalci. Nacisti so imenovali sobe v barakah »enote«. V vsaki sobi je bilo dvajset ljudi, tri leta dolgo. Neka Smrtnikova deklica je bila tedaj z mano v isti sobi, stara je bila dve leti. Njen oče enkrat ni šel na apel. Naslednjega dne so ga prišli iskat in ga odpeljali v Dachau. Malo navrh je dekličina mati dobila pismo, v katerem je stalo, da je njen mož umrl. Mati je morala delati in je morala deklico puščati v sobi. Moja mama je delala v kuhinji in je potem pazila na deklico. Od teh dvajsetih ljudi danes živiva še jaz in tista Smrtnikova deklica. Tudi Gallobovi z Brnce so bili z nami v sobi, starša in trije otroci. Spali so na pogradih, spodaj starši, zgoraj otroci. Zraven njih je bila naša postelja. Zgoraj smo spale sestre, spodaj pa starši. Oče je pa moral potem delati pri gradnji cerkve v Mainzu. Po pol leta v taborišču smo lahko zaprosili za dovoljenje za začasni izstop iz taborišča.