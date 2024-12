Stalna pripravljenost človeka zelo izčrpa

Mlada organistka Štefi je imela ob ob koncu 2. svetovne vojne 15 let. »Do anšlusa smo doma govorili samo slovensko, nato pa do konca vojne samo še nemško,« opiše Štefi jezikovno situacijo v Mohličah svoje mladosti. Zgodbo o tem, kako sta se spoznala starša, pove hči Katherine, ki se je pred tremi leti upokojila kot profesorica zgodovine in angleškega jezika. »Moj pokojni oče Drago, klicali so ga Moča, je bil Hrvat iz Mostarja, kjer je igral za klub Zrinski. Na Koroško je z begunci iz Jugoslavije prišel maja 1945. Po koncu vojne je v bližini Mohlič vodil delavce v gozdu, po mleko so hodili k Povodnu na domačijo moje mame. Ta si je za partnerja želela glasbenika. Oče ni znal igrati kakega inštrumenta, bil je pa odličen nogometaš. Ko je na neki tekmi za Austrio Klagenfurt zabil gol, je v časopisu pisalo, da je Moča igral prvo violino. Oče je bil prefrigan, vedel je, da je mama organistka in ji je pokazal članek o sebi kot prvi violini, tako da je mama mislila, da ima pred seboj muzikanta.« Drago (1920–1989) in Štefi sta se vzela leta 1949, v zakonu se jima je rodil danes 75-letni sin Martin. V ZDA sta se zakonca Rotim s sinom in Katherine v trebuhu preselila leta 1956 in ostala do leta 1970, ko so se vrnili na Koroško. V ZDA je Štefi delala v ogromni kantini, kjer je bila odgovorna za začimbe, medtem ko je mož poklicno igral nogomet. Drago in Štefi sta se s z otrokoma vrnila v Mohliče v hišo, v kateri je živela stara teta brez otrok. V Mohličah živi tudi Štefijina deset let mlajša sestra Mici Wutte, ki ima po besedah Štefi še danes »čudovit sopran«. Mož Drago je po vrnitvi na Koroško delal kot nogometni trener, dokler ni zbolel za Parkinsonovo boleznijo. »Mama je 13 let negovala mojega očeta in se nikoli ni pritoževala,« se spominja 68-letna Katherine, ki danes neguje svojo mamo. V veliko pomoč sta ji pri tem »čustveno izjemno inteligentni hčerki, posebej Marina zna z objemom in božanjem najhitreje pomiriti mamine napade panike, ki se kažejo kot agresija«.