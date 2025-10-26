70-letnica Sonja Kramer-Sienčnik: V službi ljudi in jezika

13. oktobra pred 70 leti, natanko 15 let po rojstnem dnevu brata Štefana, je zagledala luč sveta Sonja Kramer-Sienčnik. Odraščala je skupaj z bratom Štefanom, sestro Milico in bratom Marijanom v Dobrli vasi. Otroštvo v podjetniški družini opiše kot »delavno«, saj so morali vsi otroci že v zgodnjih letih pomagati v družinskem podjetju. »Pomagal si, kolikor si pač lahko,« pove preprosto. Prevozno podjetje Sienčnik je bilo ustanovljeno leta 1930 in še danes posluje s tovornjaki in avtobusi po vsej Evropi. Vodstvo je pozneje prevzel najstarejši brat Štefan.
Po obiskovanju ljudske šole v Dobrli vasi je pot Sonjo Kramer-Sienčnik pri desetih letih vodila v Slovensko gimnazijo, kjer je stanovala v dijaškem domu Mohorjeve družbe. »Bila sem v domu, ker drugače sploh ne bi mogla hoditi v Slovensko gimnazijo, saj je bil pouk popoldne in bi bilo težje zaradi zveze in časa doma,« pripoveduje. Po opravljeni maturi se je odločila za študij matematike in vzgojnih ved na Visoki šoli za izobraževanje v Celovcu (danes Univerza v Celovcu). Po končanem študiju je leta 1981, po poskusnem letu, dobila zaposlitev prav na Slovenski gimnaziji. »Najlepši spomini, ki so mi ostali iz Slovenske gimnazije, so poučevanje v slovenščini ter poskusi približati dijakom matematiko tako, da bi jo vsaj malo vzljubili.«
Osebno si želim za svojo 70. obletnico, da bi ostala zdrava, da bi lahko čim več časa preživljala s svojo družino in da bi lahko uživala ter izpeljala še veliko svojih potovanj.
Za svoje predano delo z mladimi in številne projekte je Kramer-Sienčnik ob zaključku svoje poklicne poti leta 2019 prejela tudi Volbankovo nagrado.
Svojega bodočega moža Stefana Kramerja (71), nekdanjega lokalnega politika ter predsednika kulturnega društva »Slovensko prosvetno društvo Srce«, je spoznala pred 48 leti med delom pri Katoliški mladini. Poročena sta že 43 let in se veselita treh hčera: Tanje, Nadje in Sonje ter štirih vnukov in vnukinj: Gabrijela, Maje, Martina in niti eno leto stare Ele. Odkar se je družina leta 1994 preselila v hišo v Dobrlo vas, razen hčerke Sonje in njene družine vsi še vedno živijo pod eno streho. »Družina je zame zelo važna, ker iz nje črpam moč. Pomagamo drug drugemu, kadar je potrebno,« pove.
Poleg nekdanjega aktivnega dela moža Štefana Kramerja v SPD Srce kot tudi v politiki je prav tako aktivna hči Nadja Kramer in je pred štirimi leti prevzela politično stranko Team Kramer v Dobrli vasi. Sonja Kramer-Sienčnik pa priznava, da ji je kultura bližja, saj ona določa identiteto. Že kot mlado dekle je aktivno sodelovala v kulturnem življenju v Dobrli vasi. Kasneje, ko je bil mož predsednik društva, je pogosto pomagala iz ozadja. »Sem pa seveda tudi politični človek. Če imamo diskusijo v družini, se lahko tudi pogovorjam o politiki,« pravi Kramer-Sienčnik, ki poudarja, da je samostojno politično gibanje zelo važno.
Kot učiteljica, kulturna sodelavka, soproga, mama in babica je pustila globoko sled – tako v šolskem prostoru kot v narodni skupnosti, ki jo s svojo aktivnostjo in zgledom še naprej sooblikuje. Ob življenjskem jubileju pogleda na prehojeno pot z iskreno hvaležnostjo in si želi: »Osebno si želim za svojo 70. obletnico, da bi ostala zdrava, da bi lahko čim več časa preživljala s svojo družino in da bi lahko uživala ter izpeljala še veliko svojih potovanj.«
Iz rubrike Oseba tedna preberite tudi