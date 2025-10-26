70-letnica Sonja Kramer-Sienčnik: V službi ljudi in jezika

Po obiskovanju ljudske šole v Dobrli vasi je pot Sonjo Kramer-Sienčnik pri desetih letih vodila v Slovensko gimnazijo, kjer je stanovala v dijaškem domu Mohorjeve družbe. »Bila sem v domu, ker drugače sploh ne bi mogla hoditi v Slovensko gimnazijo, saj je bil pouk popoldne in bi bilo težje zaradi zveze in časa doma,« pripoveduje. Po opravljeni maturi se je odločila za študij matematike in vzgojnih ved na Visoki šoli za izobraževanje v Celovcu (danes Univerza v Celovcu). Po končanem študiju je leta 1981, po poskusnem letu, dobila zaposlitev prav na Slovenski gimnaziji. »Najlepši spomini, ki so mi ostali iz Slovenske gimnazije, so poučevanje v slovenščini ter poskusi približati dijakom matematiko tako, da bi jo vsaj malo vzljubili.«