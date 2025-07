Slovenščino je spoznala v vrtcu, danes vodi dvojezični vrtec

»V ospredju so dvojezičnost in katoliške vrednote,« pove Mirjam Lakner. Tekom let so poskušali razviti karseda učinkovit dvojezični koncept, ki bi otrokom pomagal usvojiti slovenščino in nemščino. »Pred enim letom smo uvedli koncept ena vzgojiteljica – en jezik, ki se zelo dobro obnese. To pomeni, da je v vsaki skupini ena vzgojiteljica, ki z otroki govori slovensko, in ena vzgojiteljica, ki govori nemško. V jaslih je še tretja vzgojiteljica, ki en dan z otroki govori slovensko, en dan pa nemško. Rutine in rituali, kot so pesem za umivanje rok, jutranji krog, pospravljanje, pa en dan potekajo v slovenščini, drugi dan v nemščini.« V vrtcu je 115 otrok in 20 vzgojiteljic. Tri vzgojiteljice govorijo samo nemško, ostale pa so ali koroške Slovenke ali pa iz Slovenije. Prav tako je tretjina otrok koroških Slovencev, tretjina iz Slovenije, tretjina pa ima zelo internacionalno ozadje. Vrtec ima eno enojezično skupino in dve dvojezični skupini po 24 otrok, v jaslih pa so kar tri dvojezične skupine po 15 otrok. »Dvojezične jasli so naša edinstvena ponudba. Povpraševanje je bilo vedno večje, zato smo jeseni začeli načrtovati dvojezične jasli in idejo letos junija sprovedli,« pravi Lakner.