Preteklo soboto se je na pobudo Zveze slovenskih žena v kulturnem domu k&k pretežno ženski publiki predstavila ginekologinja Darina Gabriel s predavanjem »Žensko zdravje z ginekološkega vidika«. Zdravnica Darina Gabriel (30) iz Šentjakoba v Rožu je zaposlena v Deželni bolnišnici v Beljaku, kjer bo kmalu zaključila specializacijo za ginekologijo.

Kaj je v vašem otroštvu vplivalo na izbiro po­klica?

Darina Gabriel: Odrasla sem v družini, kjer je bilo veliko žensk. Vzgajala me je mama, pogosto sta me pazili njeni sestri, imela pa sem tudi tri polsestre. Vedno sem bila v krogu družine, kjer smo se lahko o vsem pogovarjali in smo razvili pozitiven odnos do lastnega telesa. Od mame sem se naučila, da je ženska lahko neodvisna in močna ter da ima velik vpliv na družbo. To sem zase našla tudi v svojem poklicu, saj se mi zdi, da lahko podpiram ženske in jim pomagam.

Kaj vas je navdušilo za ginekologijo?

Ginekologija me je navdušila med študijem medicine v Ljubljani, že takrat je tudi profesor opazil, da me to področje zelo zanima. Med pripravništvom na Jesenicah sem prvič opravljala prakso na ginekološkem oddelku. Spoznala sem močen tim žensk, ki so imele jasen cilj, da naj bo ženska v poklicu cenjena tako, kot je cenjen moški in da naj ima iste možnosti. Podobne izkušnje imam tudi zdaj, ko delam v beljaški bolnišnici.

Je bilo iskanje prve zaposlitve velik izziv?

Šestmesečno pripravništvo sem opravila v Sloveniji. To je bil izziv pri iskanju mesta za specializacijo v Avstriji, kjer pripravništvo traja devet mesecev. Ker je bilo na beljaški ginekologiji veliko nosečnic, so nujno potrebovali še eno ginekologinjo. Prijavila sem se in na ginekološkem oddelku najprej dokončala pripravništvo, nato pa takoj vstopila v specializacijo.

Kaj ženskam priporočate kot zdravnica ginekologinja?

Seveda je prvo priporočilo, da naj pazijo na svoje zdravje, telesno aktivnost, uravnovešeno (mediteransko) prehrano. Nihče drug ne pozna ženskega telesa tako dobro kot ženska sama, zato je pomembno, da ženska prisluhne telesu, da sama redno otipava dojke in vsaj enkrat letno obišče ginekologa, ki bo naredil brise materničnega vratu. Priporočam pa tudi cepljenje proti HPV virusom.

Katere prednosti prinaša cepljenje proti HPV virusom?

Cepivo ni novo in je dobro razvito. S tem cepivom je ženska zavarovana pred devetimi najbolj rizičnimi HPV virusi, ki lahko povzročajo rakasto obolenje. Novo je, da je to cepivo od prvega julija letos brezplačno za vse mlade ženske do 30. leta. Pri mladih je verjetnost, da niso okužene s HPV virusom največja, zato je pri njih cepivo tudi najbolj učinkovito. Cepijo pa se seveda lahko tudi starejše ženske, kar priporočamo predvsem tistim, za katere ginekologinja/ginekolog ugotovi, da so HPV negativne.

Kaj pa svetujete starejšim pacientkam?

Ginekološki pregledi so tudi v višji starosti zelo pomembni, saj je to življenjsko obdobje, v katerem se večkrat pojavljajo rakasta obolenja, ta pa so pogosto asimptomatična, kar pomeni, da v začetni fazi ne povzročajo težav.

Imate tudi nasvet za moške?

Moški bi morali vedeti, da rak na dojki ni le ženska bolezen (zboli 1 od 600 moških). Mladi fantje oziroma njihovi starši pa bi morali vedeti, da je cepljenje proti HPV virusu priporočljivo tudi za fante. Tako preprečijo širjenje virusa in okužbo dekleta oz. ženske pri spolnem odnosu, varujejo pa tudi sebe, saj HPV virusi tudi pri moških lahko povzročijo raka, kot so npr. analni rak, rak žrela, pa tudi rak penisa.

Kakšne načrte imate za svojo prihodnost?

Seveda želim najprej opraviti specialistični izpit. V svoji specializaciji sem se poleg splošne ginekologije osredotočila na prenatalno diagnostiko. To je smer ginekologije, ki obravnava zgodnjo nosečnost in v tej zgodnji fazi odkriva morebitne motnje pri razvoju zarodka. Temu področju bi se rada posvetila tudi v prihodnje.