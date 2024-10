Pri tokratnih državnozborskih volitvah je bila FPÖ s skoraj 36 odstotki glasov prvič tudi v velikovškem okraju najmočnejša stranka, tudi v občinah, kjer je slovenščina še živa. Vse kaže, da so bili med volilci FPÖ tudi mnogi koroški Slovenci. Eden od teh je bil Siegfried Koletnik. Vprašali smo ga, zakaj je tokrat svoj glas zaupal FPÖ.

Siegfried Koletnik ali Sigi, kakor mu pravijo prijatelji, se je rodil na gorski kmetiji pri Cimpercu na Komlju. Z ženo Karin zdaj živita v lastni hiši v Šmartinu pri Rudi. Imata dva sinova, mlajši študira v Gradcu, starejši že dela. Siegfried je zaposlen pri podjetju Gojer v Sinči vasi, kjer je kot delavec pristojen za nevarne odpadke. O sebi pravi, da je koroški Slovenec: »Prej sem znal slovensko kot nemško.« Na zadnjih volitvah je volil še Sebastiana Kurza in ÖVP, tokrat pa je svoj glas zaupal FPÖ. Za stranko se je javno opredelil tudi na družbenih omrežjih.

Kaj je bil glavni vzrok, da ste tokrat volili FPÖ?

Siegfried Koletnik: Predvsem politika črno-zelene vlade v času pandemije. Nisem se želel pustiti cepiti, a na koncu zaradi službe nisem imel druge možnosti. Z glasom za FPÖ izražam svoj protest. Osebno tudi ne verjamem, da je toliko ljudi umrlo prav zaradi korone, jaz nobenega ne poznam. Umrli so starejši, ti pa lahko umrejo tudi zaradi gripe. FPÖ je pa tudi stranka, ki se zavzema za domovino in za Avstrijce. Poudarjam pa, da sem volil stranko, ne Kickla. Pa tudi ne vem, kaj bi bilo, če bi med časom pandemije vladala FPÖ, morda bi bili isto. V opoziciji je ja lahko pametno govoriti.

Politologi trdijo, da ljudje na podeželju volijo FPÖ, ker imajo občutek, da se podeželski prostor zanemarja. Ste istega mnenja?

Da, na primer če pomislim, da se pri nas le vsakih par ur vozijo avtobusi, na Dunaju pa stalno in povsod. Tudi črpalk za električne avtomobile pri nas ni. Denar ni pravično razdeljen. Moj sin dela v Borovljah, ima le majhno sobo, brez lastne kopalnice, le elek­trično kurjavo. Na drugi strani pa so prosilci za azil, kaj ti vse imajo. To se mi ne zdi prav. Ali pri kmetih, gorski kmetje komaj preživijo, drugi imajo po več sto hektarjev in še dobijo ogromno podpor. Veliki postajajo vedno večji, mali pa nastradajo. To je pač politika ÖVP.

Ste volili FPÖ, ker v Avstrijo prihaja preveč beguncev? Tukaj na Rudi je bila FPÖ najmočnejša stranka, čeprav v okolici ni nobenega begunca. V mestih, na Dunaju ali v Gradcu, pa so zmagali socialdemokrati, čeprav je tam največ migrantov. Zakaj?

Poudarjam, da nisem volil FPÖ, ker bi bil rasist, to nikakor nisem. Imam veliko prijateljev iz drugih držav, s katerimi imam dobre odnose. En razlog je morda, ker imajo ljudje na podeželju še več občutka za domovino. Denar naj se porabi za domačine in naj se ne pošilja v Bruselj ali v Ukrajino. Ali pa begunska družina, ki dobi mesečno tisoče evrov, delali pa še nikdar niso. Če še jaz izgubim službo, bi pa dobil minimum. Vseh ne moremo metati v isti koš, a nekateri begunci pač pridejo k nam predvsem zaradi denarja.

Pravijo, da je en vzrok za močan rezultat FPÖ inflacija. Ste kot družina trpeli zaradi podražitve?

Seveda smo občutili višje cene, a nas to ni preveč obremenjevalo, saj veliko hrane pridelamo sami na vrtu. Poznam pa veliko ljudi, ki so bili odvisni od socialnih ustanov, kjer so dobivali brezplačno hrano. Nam je na srečo šlo dobro, smo pa tudi veliko delali.

Včasih je bila SPÖ stranka delavcev, danes pa volijo FPÖ. Zakaj?

Ne vem, pač nimajo več pravilnega programa za delavce. Na primer, da bi delali le 32 ur in zaslužili isti denar? Jaz tega ne verjamem. Zadnja črno-modra vlada ni bila slaba, dogodek na Ibizi je seveda bil škandal prve vrste. A to sta zakrivila Strache in Gudenus, ne pa stranka FPÖ.

Herbert Kickl je o predsedniku Avstrije Alexandru Van der Bellnu dejal, da je »mumija«. Se tako govori o predsedniku države ali nasplošno o nekem človeku?

Ne vem, jaz sem volil stranko in program in ne Herberta Kickla. Če kaj takega slišiš, se morda v prvem momentu smejiš, potem pa le premisliš. Ni prav, da je tako govoril o predsedniku države. Zaradi mene naj Kickl odstopi, če bo na račun tega lahko FPÖ del vlade. A to se ne bo zgodilo, mislim, da bodo ostali v opoziciji. Mislim, da Van der Bellen svoje delo dobro opravlja.

Kako vaša identiteta kot identiteta koroškega Slovenca vpliva na odločitev, koga boste volili?

To ni faktor pri odločitvi. V preteklosti ne bi volil FPÖ, ko je Haider hujskal proti Slovencem ali ko je Dörfler v Pliberku prestavljal table. To nikakor ni bilo prav. Na južnem Koroškem veliko ljudi govori slovensko, to je nekaj samoumevnega. A to ni več tema v politiki in zaradi tega zame ni problem voliti FPÖ. Sem za vidno dvojezičnost, tudi postavitev dvojezičnih tabel na železniških postajah v Pliberku je v mojih očeh nekaj pozitivnega.

Mnogi pravijo, da je FPÖ ekstremno desna stranka, vedno znova beremo o neonacističnih incidentih. Vas to kot volilca ne moti?

To so posamezniki, ne stranka. Morda so taki posamezniki tudi pri drugih strankah. Dobro bi bilo, če bi te ljudi izključili iz stranke.