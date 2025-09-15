Šest litrov vode na dan je poleti nekaj čisto normalnega

»Na začetku sem poleti imel težave, ker sem čez dan premalo pil. Šest litrov vode na dan je normalno. Ampak se navadiš, gledaš pa tudi na to, da najdeš kako mesto v senci.« Poleg hidracije in sence prisega na lažjo hrano in kratke premore. Delo se običajno začne zgodaj: »Ob sedmih začnemo in delamo do petih. Včasih delamo pol ure več ali pa naredimo krajše pavze, tako da lahko vsak drugi petek ostanemo doma.« Čeprav je sam še mlad, se Simon že najde v vlogi tistega, ki uči druge. V podjetju pogosto pridejo novi vajenci ali praktikanti in takrat včasih prevzame tudi že vlogo mentorja. »To je lepo, ko lahko kaj pokažeš. Še pred tremi, štirimi leti sem bil sam vajenec, zdaj pa že drugim razlagam,« pravi. Posebej poudarja preproste, a ključne stvari – od tega, kako pravilno primeš orodje, do tega, da na vroč dan ne pozabiš na steklenico vode. »Najlepše je, da fantje na koncu dneva vidijo, kaj so naredili. To je pri nas največja motivacija,« doda.