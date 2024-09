Mathias Müller (25) ima dve strasti: nogomet in kmetijstvo. Pred dvema letoma se je polno posvetil delu na domači kmetiji in prenehal s službo pri podjetju Mahle. Prej je domačo kmetijo imela v najemu njegova mama Štefka Müller-Kordesch. Nogomet igra za ekipo iz Sinče vasi.

Ko so pri Mathiasovem dedku odkrili alergijo na pšenico, so začeli peči svoj kruh. Leta 1995 so kupili mlin in pri kmetiji Tomitz pridobili semena pire. Zaradi vse večjega zanimanja so zato kupili večji mlin. Izdelke so sprva prodajali od doma, kasneje pa tudi v trgovinah. Sčasoma so razširili ponudbo od moke in kruha še na različne izdelke.

»Pri dveh letih me je dedek posadil na traktor, od takrat pa se je pri meni razvilo zanimanje za kmetijstvo,« pravi 25-letni Mathias Müller, ki ima od lanskega aprila v najemu od svojega dedka Štefana Kordescha domačo kmetijo v Mali vasi pri Globasnici. Leta 2022 se mu je odprla možnost, da se polno posveti delu na domači kmetiji in preneha s službo pri podjetju Mahle, kjer se je izučil v strojništvu. Pred tem je maturiral na kmetijski strokovni šoli Goldbrunnhof in opravil civilno službo v delavnici Florian v Globasnici. Ljudsko šolo je obiskoval v Globasnici, kjer je pri sedmih letih med odmori začel igrati s prijatelji nogomet. Ta šport pa je postal v teku let njegova druga velika strast.

Pri delu pomaga vsa družina

Mathias z mamo Štefko Müller-Kordesch na domačem polju.

Dan se za Mathiasa začne okoli sedme ure, vendar se vsak dan razlikuje od drugega. V poletnih mesecih nanj čaka pretežno delo na polju in v gozdu. Z družino obdelujejo 41 hektarjev polj, kjer imajo posajeno žito, koruzo, sončnice, sojo in zelenjavo, imajo pa še deset hektarjev gozda. »Poleti potrebuješ celo družino pri delu, od osemletnega brata do mame in ateja in bice in dedeja,« pravi Mathias.

Celo leto dovaža trgovinam lastne pridelke. Na bio kmetiji Müller-Kordesch so od doma sprva prodajali moko in kruh ter nato tudi sončnično olje. Leta 2010 je Mathiasova mama Štefka Müller-Kordesch začela pridelovati še rezance iz domače moke. Najprej samo zase, ker jih zelo rada je. Že kmalu pa se je začelo širiti zanimanje, tako je začela rezance delati še za druge. Pred petnajstimi leti so začeli prodajati svoje izdelke tudi v pliberški Zadrugi.

Mathias v akciji na letošnji Europeadi.

Danes so njihovi pridelki na voljo v vseh Zadrugah na Koroškem, v Lagerhausu v Pliberku, Špitalu in Velikovcu, v trgovini Gšeft v Šmihelu ter od letošnjega leta tudi v trgovinah Spar v Dobrli vasi, Sinči vasi in Golovici. V prihodnjih mesecih naj bi se njihova prisotnost razširila še v druge trgovine Spar in Eurospar. Prav tako pa lahko njihove izdelke kupite od ponedeljka do sobote na njihovi kmetiji, po domače pri Kukmanu v Mali vasi. Skozi leto se nabere tudi veliko birokratskega dela. »To na srečo dela še moja mama, ki je začela poleg rednega dela pri banki še s prodajo naših izdelkov v trgovinah in se zelo dobro spozna,« razlaga Mathias, ki ji že pozorno gleda preko ramen.

V zimskih mesecih pa se osredotoča na načrtovanje, kaj bodo naslednje leto pridelovali na poljih, in razmišlja, katere nove pridelke bi lahko dodal v svojo ponudbo. Trenutno si prizadeva, da bi v prodajo moke, olja in rezancev uvrstil še kosmiče (Müsli).

Nogomet in kmetijstvo

»Za nogomet si poskusim vedno vzeti čas, če pa je poleti treba kaj narediti na polju, pa moram izpustiti trening. V kmetijstvu se moraš namreč ozirati na vreme in ne na nogomet,« pravi Mathias, ki dodaja, da pa doslej še nikoli zaradi dela ni bilo treba izpustiti tekme. Od leta 2023 igra za nogometno ekipo iz Sinče vasi v prvem razredu D. Pred tem je v koroški ligi in podligi vzhod igral za članski ekipi iz Globasnice in Šmihela. V tem času, ko je prenehal delati pri podjetju Mahle in se polno začel posvečati delu na domači kmetiji, pa je bil pomemben član nogometne reprezentance koroških Slovencev na Europeadi 2022. Na evropskem prvenstvu narodnih skupnosti so si tedaj s Teamom Koroška priborili drugo mesto, letos pa so na dansko-nemški obmejni regiji osvojili 3. mesto.

Brezkompromisni branilec in vezni igralec je povedal, da le pri nogometu utegne odklopiti od dela na domači kmetiji in pravi, da drugače vedno razmišlja, kaj bi lahko naredil še bolje. Pri tem pa mu vedno stoji ob strani dedek Štefan, ki ga je nekoč kot dvoletnega posadil na traktor.