Rudi Vouk ob svoji 60-letnici »Pravo ni nič drugega kot navodilo za reševanje problemov«

Še nedavno so mladi vabili na podijsko diskusijo o krovni organizaciji koroških Slovencev. Rudi Vouk meni, da to, kar imamo, nima bodočnosti. »Že sedaj vidimo, da pravzaprav niti ena od treh političnih organizacij ne izpolnjuje svojih nalog. Mi bi že zdavnaj potrebovali skupno organizacijo, ker vsebinskih razlik v zadnjih letih skoraj ni več.« Kako jo organiziramo, o tem po njegovem mnenju lahko diskutiramo. »Lahko so to volitve, pri katerih sodelujejo vsi, ali pa rečemo, da vsak, ki se udejstvuje, lahko voli predstavnike. Tri organizacije so na vsak način preveč. Po­trebno bo poenotenje, ne politično v enoumje, nujno potrebno je predvsem organizacijsko poenotenje.« Tri organizacije z mojega stališča odbijajo predvsem mlade pri političnem udejstvovanju. »Star sem 60 let, pa se štejem med mlajše, to ne sme biti res. Mislim, da bi moral že zdavnaj biti na čelu nekdo, ki je pod 40 let, in morda ne spet moški, temveč enkrat tudi ženska.«