Ravnateljica Slovenske glasbene šole Janja Hinteregger: Novo leto – novo vodstvo v Slovenski glasbeni šoli

Nastopi Slovenske glasbene šole dežele Koroške

22.01.25 18.00 Pliberk, Kulturni dom (oddelek Pliberk z gosti)

27.01.25 18.00 Bilčovs, ljudska šola (oddelek Bilčovs)

27.01.25 18.00 Šentprimož, kulturni dom (oddelek Šentprimož z gosti)

28.01.25 15.30 Mladinski dom (oddelka Mladinski dom in Slovenska gim. 1. sk).

28.01.25 17.00 Mladinski dom (oddelka Mladinski dom in Slovenska gim. 2. sk.)

28.01.25 19.00 Dobrla vas, kulturni dom (oddelek Dobrla vas z gosti)

29.01.25 15.30 Mladinski dom (oddelka Mladinski dom in Slovenska gim. 3. sk.)

29.01.25 17.00 Mladinski dom (oddelka Mladinski dom in Slovenska gim. 4. sk.)

29.01.25 16.30 Šmihel, ljudska šola (oddelek Šmihel z gosti, 1. skupina)

29.01.25 18.30 Šmihel, ljudska šola (oddelek Šmihel z gosti, 2. skupina)

03.02.25 18.00 Zilja, LŠ Straja vas (oddelka Ziljska Bistrica in Šentlenart)

03.02.25 18.00 Globasnica, muzej (oddelek Globasnica z gosti)

05.02.25 17.00 Mohorjeva, Tischlerjeva dvorana (oddelek Mohorjeva)

05.02.25 18.00 Ledince, kulturni dom (oddelek Ledince)

06.02.25 18.00 Borovlje, pri Cingelcu (oddelka Borovlje in Sele)