Pri nas doma sem jaz predsednik, žena pa kanclerka

Malči Boschitz: Ko sva se vrnila na Koroško, je bil na poti že tretji otrok. Toni je hodil v službo in bil veliko zdoma, nekdo je moral prinesti denar domov. Jaz pa sem smela doma vse postoriti, on ni nič naredil (smeh). Ponavadi smo imeli doma vedno še kakega otroka, ki so ga kolegi oz. prijatelji pripeljali v varstvo. Ko so otroci že hodili v šolo, pa so domov skoraj vsak dan pripeljali koga na obisk, tako da je bila vedno polna hiša, vedno se je kaj dogajalo. Toni je veliko hodil okrog tudi zaradi vseh koncertov in tako sva si delila delo; vsak je prevzel, kar mu je šlo dobro od rok. Ni me motilo, da je veliko igral in sem bila sama doma. Imela sem svoj »revir«, kjer je bilo po moje in on je imel svoje delo. Bolje je, da ima vsak nekaj zase, kot da bi bila ves dan skupaj in bi morala vse vedno delati skupaj; vsak potrebuje tudi svoj prostor in svojo svobodo. Ker je bil doma vedno direndaj, je bilo za oba pomembno, da sva se ukvarjala s športom za sprostitev. Toni je vsak dan tekel, jaz pa tudi, dokler mi je zdravje dopuščalo, in še zdaj veliko hodim in telovadim v fitnesu, kadar mi gre dobro.