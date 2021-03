Celovec Presenetljivo jasno je nekdanji župan Christian Scheider (TeamK) na nedeljskih volitvah premagal kandidatko socialdemokra­tov Mario-Lui­so Mathia­schitz. Scheider bo naslednjih šest let župan v Celovcu. Podprlo ga je 20.398 volilk in volilcev (53,49 %), Mathiaschitzeva pa je dobila 17.737 glasov (46,51 %).

Presežena pričakovanja

Tik pred volitvami je Lojze Dolinar v pogovoru z Novicami povedal, da je volilni cilj liste »Team Kärnten« v Celovcu ta, da bi dosegli mestnega svet­nika, da bi Christian Scheider postal župan v drugem krogu volitev in da bi on, Lojze Dolinar, ki je kandidiral na četrtem mestu liste, dobil dovolj podpore, da bo izvoljen v občinski svet.

Vse to se je izpolnilo, po izidu občinskih volitev pa je postalo jasno, da bosta frakciji TK v Celovcu pripadla celo dva od sedmih sedežev v mestnem senatu, ker je frakcija postala druga najmočnejša, poleg tega pa še funkcija drugega podžupana.



Na torkovi tiskovni konferenci so ob navzočnosti predsednika deželne stranke »Team Kärnten«, izvoljenega župana v Špitalu Gerharda Köferja in izvoljenega celovškega župana Christiana Scheiderja predstavili Lojzeta Dolinarja kot drugega podžupana v Celovcu.

Človek dialoga in sodelovanja

Ta torek so na tiskovni konferenci javnosti predstavili upokojenega profesorja na Slovenski gimnazji, člana deželnega vodstva TeamK ter člana predsedstva Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Lojzeta Dolinarja. Po besedah predsed­nika deželne stranke »Team Kärnten« Gerharda Köferja so izbrali Dolinarja, ker je človek, ki povezuje ljudi ter stoji za dialog in sodelovanje, nekaj, kar je v preteklosti prav v celovški politiki manjkalo. Izvoljeni župan Christian Scheider je poudaril Dolinarjeve veze v alpsko-jadranskem prostoru, ki jih želijo v naslednjih letih še okrepiti. Dolinar, ki je tudi član kuratorija Slovenskega atletskega kluba, je na tiskovni konferenci povedal, da bo vložil vso energijo v delo za Celovec. Z njim smo se srečali pred mestno hišo na Novem trgu v torek, po tistem, ko je izvedel, da bo postal podžupan.

Kateri referat bi vam najbolj odgovarjal?

Jasno je, da imam določene prioritete, pred koalicijskimi pogajanji pa o tem še ne bomo govorili, najprej se mora izoblikovati stabilna večina v občinskem svetu.

Večino bi imeli v koaliciji s svobodnjaki ter ljudsko stranko. Je to koalicija, ki si jo želite?

Sploh ne, po možnosti naj bi imeli koalicijo, ki bo stabilna in čim močnejša. Zdaj se bomo z vsemi pogajali, seveda tudi s socialdemokrati.

Govor je bil o vaših kontaktih v alpsko-jadranski prostor. Kje vidite tu potenciale za Celovec?

Gre v prvi vrsti za to, da se v alpe-jadranskem prostoru ustvari neka klima sožitja, da dokončno odpadejo vse psihološke bariere, ki so deloma še vedno. Moj cilj je, da intenziviramo čezmejno sodelovanje. Imam pa tudi še mnogo drugih projektov, večkrat sem si že mislil, da bi celovški Lendkanal, ki je edinstvena zadeva, lahko poživili po zgledu promenade ob Ljubljanici v Ljubljani.

Da je Slovenec postal podžupan v Celovcu, je tudi zgodovinski dogodek za slovensko narodno skupnost na Koroškem.

Zagotovo. Zavedam se tega poslanstva in si ne domišljam, da bo to lahka naloga. Je pa res, da imamo Slovenci vse osrednje organizacije, kulturne, športne ali politične, v Celovcu, zato se mi zdi prav, da je tudi kak Slovenec na taki poziciji v mestu.