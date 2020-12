Boris Wakounig je doma iz Dvora pri Šmihelu, že nekaj let živi na Dunaju in se ukvarja s spletno prodajo konopljinih izdelkov. Z njim smo se pogovarjali o kakovosti, učinkih in vrstah produktov in kako je prodaja teh zaradi zakonskih pravil lahko precej zapletena.

Kaj je bil povod, da ste se začeli ukvarjati s konopljo?

Boris Wakounig: Prvotno sem študiral alternativno medicino na šoli Samuel Hahnemann v Berlinu, štiriletni študij sem leta 2004 zaključil z diplomo za naturopata (Heilpraktiker), nato sem v Sloveniji odprl ordinacijo za homeopatijo, kjer sem do leta 2010 delal kot alternativni terapevt. Poleg homeopatije sem se veliko ukvarjal z zelišči in masažami. V tem času sem spoznal svojo partnerico in kljub zanimivemu delu se je zbudila želja, da bi poskusil še kaj drugega, tako da sem nato nekaj let delal na zavarovalniškem področju na Dunaju. Leta 2013 sem videl dokumentarni film o konoplji v ZDA, kjer ima nekaj zveznih držav vse konopljine izdelke legalizirane, po aktualnih volitvah so to naredile še dodatne štiri države. Predvsem me je zanimal v filmu prikazan učinek konopljinih izdelkov na nevrološke probleme, sam jih imam nekaj, predvsem z očmi. Mnogo stvari sem že poskusil, od kitajske medicine, homeopatije, avtogenskih treningov, zelišč in drugih zdravil, prav mi pa ni pomagalo nič, razen konoplje. Imel sem bolj sproščene oči, manj napetosti, malo se mi je poboljšal vid in učinek na psiho je bil tudi pozitiven. Pomembno pa je, da s stvarmi ravnamo odgovorno.

Kako je nastala zamisel, da bi se s konopljinimi izdelki ukvarjali tudi poklicno?

Ker mi je pomagala pri mojih zdravstvenih težavah, sem začel konopljo kot rastlino bolj pogobljeno raziskovati. Iz konoplje je možno izdelati več kot 50.000 različnih produktov, nekaj od teh sem želel predstaviti širši publiki tudi preko interneta v obliki splet­ne trgovine. Pri tem sem se osredotočil na prodajo izdelkov, ki vsebujejo »CBD«, ki sam nima hipnotičnega učinka, pripisujejo pa mu zdravilne. CBD je pridelan iz cvetov posebne industrijske konoplje, ki ne vsebuje psihoaktivne snovi THC. CBD deluje proti raznim vnetjem, nespečnosti, nemiru in bolečinam, na primer proti glavobolu ali bolečinam v hrbtu. S trgovino želim širiti tudi pozitiven sloves konoplje, na žalost ima ta rastlina v družbi trenutno še bolj slab imidž, rad bi doprinesel k temu, da se bi izboljšal.

Konkreten primer, ko je pomagal CBD-jev izdelek?

Vem za starejšo gospo iz južne Koroške, ki je že nekaj let trpela bolečine zaradi revmatoidnega artritisa. Nekaj časa je proti bolečinam jemala razne medikamente, ki ji pa po kratkem času niso več pomagali. Ker ni vedela, kaj bi ji lahko še pomagalo, je poskusila 10-odstotno CBD olje in posebno mazilo za sklepe s CBD-jem. Glede učinka je bila zelo pozitivno presenečena, po enem mesecu je imela že bistveno manj bolečin.

Kakšni so predpisi grede prodaje CBD-ja v obliki olja?

Vsa CBD olja v moji trgovini spadajo pod kategorijo aromatičnih olj, v bistvu za uporabo v aromatski svetilki, o oralnem jemanju olja mi ni dovoljeno dati priporočil. Trenutno je zakonodaja takšna, da mora na vseh opisih in reklamnih zgibankah za olja CBD tudi izrecno pisati, da niso dopustna za oralno uporabo in tudi ne za zunanjo. Meni je to včasih težko razumljivo, a tako je.

Kaj je značilno za kakovostno olje CBD?

Kot prvo, da je konoplja, iz katere se prideluje CBD, pridelana ekološko in da vsebuje poln spekter kanabidoidov in terpenov, se pravi da ni kakšen izolat iz rastline. V najboljšem primeru je olje tudi certificirano, vsa olja, ki jih prodajam, imajo odobritveni pečat (Gütesiegel)neprofitnega društva »ARGE CANNA« v Avstriji.

Na začetku decembra bo evropska komisija odločala o tem, ali bodo CBD opredelili med narkotike. Kaj vam je o tem znanega?

To bi pomenilo, da bi CBD v prosti prodaji postal prepovedan, dobiti bi ga bilo mogoče samo še na zdravniški recept v lekarnah, pa čeprav je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) dala priporočilo, da naj CBD popolnoma črtajo iz enotne konvencije o mamilih Združenih narodov. Zanimivo je tudi, da znanstveniki WHO priznavajo konopljine pozitivne učinke na zdravje. Sumim, da je razlog za to novo opredelitev CBD-ja s strani Evropske unije predvsem interes farmacevtske industrije, slutijo, da trg raste in se s tem da tudi zaslužiti denar. Faktično bi prepoved CBD-ja pomenila, da bi samo v Avstriji zdaj v krizi izgubili okoli 1500 delovnih mest, producenti in prodajalci bi morali nehati z delom.

Drugi konopljini izdelki, ki jih prodajate?

Konoplja je učinkovita in ekološka, zmore veliko več, kot včasih mislimo. Dober primer so obleke iz konoplje, saj na isti pridelovalni površini v primerjavi z bombažem zraste bistveno več konoplje, posledično tudi več oblačil, za pridelavo je potrebno tudi bistveno manj pesticidov in herbicidov. V spletni trgovini nudim na primer torbo iz konoplje, v trenutni situaciji je aktualna tudi zaščitna maska iz konoplje. Povpraševanja in zanimanja je veliko, občuti se, da ljudje iščejo alternative. Meni bi bilo še pomembno, da omenim peticijo, ki zbira podpise proti prepovedi naravnega CBD-ja. Na spletni strani www.cbdbleibt.at se lahko pozanimate še bolj obširno in peticijo podprete tudi s svojim podpisom.

Kaj bi priporočili za božično darilo?

V ponudbi imamo tudi kozmetiko, ki vsebuje CBD, terapevt­ski balzam proti bolečinam ali posebno mazilo za obraz. Vsi ste prisrčno vabljeni, da obiščete mojo spletno trgovino.

Povezava do spletne trgovine: