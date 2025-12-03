Potrudi se za vsako udeleženko

Ani Boštjančič je mama treh otrok, to so 35-letna Anja, 31-letni Niko in 28-letni Simon, je pa tudi dvakrat babica. Anja živi v Celovcu, Niko in Simon z ženo in dvema otrokoma pa pri starših v Branči vasi. »Moram res reči, dobro nam gre skupaj. Pesem v naši družini igra pomembno vlogo, saj Niko in Simon večkrat nastopata pri koncertih. Pogosto si mislim, kakšno srečo imam ob otrocih, ki res stojijo v družbi, se znajo zahvaliti, prositi, oprostiti, se nasmejati.« Hči Anja je bila priča hude prometne nesreče. »Ko sva z možem pred leti zidala hišo, se je v moj avto, v katerem je sedela Anja, zaletel voznik z 2,7 promila. Moja leva noga je bila povsem zmečkana. Med zdravljenjem sem doživela še pljučni infarkt, ki ga po mnenju zdravnikov ne preživiš. Molila sem v strahu, da hčerka ne ostane brez mame, ko sem nenadoma v sebi začutila tako veliko moč. Doživela sem živ stik z Bogom, občutek, da me je Bog vzel za roko in me spremlja v mojem izzivu. Zdravnik mi je rekel, da moram od zdaj praznovati rojstni dan dvakrat v letu. Pred tremi leti pa me je v Portorožu na prehodu za pešce zbil motorist, tako sem bila za tri mesece po operaciji na vozičku, kjer sem se včasih počutila, kot da bi bila v ječi, ampak je tudi to za nekaj dobro, saj vidiš, kako je ljudem, ki so na vozičku.«