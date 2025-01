Pogovor o družinski zgodovini, glasbi ter aktualnih projektih: Še nekaj časa bo trajalo, da bomo brez te travme

Tako oče kot mama sta bila zelo humanistična in liberalna in sta me tudi vzgojila v tem duhu. Ampak seveda nas je vse tudi travma šoe zelo zaznamovala. Moje prvo ime je v bistvu Simha – poimenovana sem po starem očetu, ki je umrl v koncentracijskem taborišču. Ime Timna, po katerem sem tudi znana, pa po hebrejsko pomeni »Jemen oz. v smeri Jemena«. Že v imenu torej nosim te korenine. Tudi v mojem delu, moji glasbi se zrcali dediščina. Ustvarjam predvsem judovsko glasbo in moj cilj je, da posredujem raznolikost te glasbe. Črpam iz judovsko-evropske, judovsko-orientalske in predvsem iz judovsko-jemenske tradicije. Inspirira me tudi glasba, v kateri se kulture srečajo in prepletajo, kot so npr. judovsko-krščanska, judovsko-palestinska ali pa judovsko-arabska glasba.